Тихонов о назначении в «Енисей»: «Красноярск — особенный для меня город. Были предложения, от которых вынужден был отказаться» 

Андрей Тихонов высказался после своего назначения главным тренером «Енисея».

«Не скрою, возвращение к тренерской работе вышло неожиданным. Все решилось буквально за несколько дней. Поступило предложение, я подумал — что, чего, как — и принял решение. Не для этого мы учились три года на профессию тренера, чтобы отказываться от возможности работать.

Да, были предложения, от которых я вынужден был отказаться. Но Красноярск — особенный для меня город. У меня остались только хорошие впечатления о нем.

Считаю, что в 2016-17 годах мы проделали большую работу с « ». Тогда команда по спортивному принципу вылетела во Вторую лигу, но губернатор решил оставить ее (Красноярск занял место в отказавшейся от повышения «Смены» — прим. ред.). Мы включились в работу и с первого года попали сразу в переходные игры.

Да, не получилось выйти в Премьер-лигу. Возможно, это было слишком резко для руководства Красноярска. Возможно, кто-то был не готов. Может быть, и мы были по-футбольному еще не готовы к этому и не справились. Но мы старались. В том числе и поэтому я принял приглашение «Енисея».

Я там тренировал, знаю условия для работы, инфраструктуру. В Красноярске любят футбол, болеют, переживают», — сказал .

После 20 туров «Енисей» занимает в Мелбет Первой лиге 10-е место.

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