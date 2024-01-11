Тихонов о назначении в «Енисей»: «Красноярск — особенный для меня город. Были предложения, от которых вынужден был отказаться» 

Теги Андрей Тихонов Первая лига Енисей Футбол

Андрей Тихонов высказался после своего назначения главным тренером «Енисея».

«Не скрою, возвращение к тренерской работе вышло неожиданным. Все решилось буквально за несколько дней. Поступило предложение, я подумал — что, чего, как — и принял решение. Не для этого мы учились три года на профессию тренера, чтобы отказываться от возможности работать. 

Да, были предложения, от которых я вынужден был отказаться. Но Красноярск — особенный для меня город. У меня остались только хорошие впечатления о нем.

Считаю, что в 2016-17 годах мы проделали большую работу с «Енисеем». Тогда команда по спортивному принципу вылетела во Вторую лигу, но губернатор решил оставить ее (Красноярск занял место в ФНЛ отказавшейся от повышения «Смены» — прим. ред.). Мы включились в работу и с первого года попали сразу в переходные игры. 

Да, не получилось выйти в Премьер-лигу. Возможно, это было слишком резко для руководства Красноярска. Возможно, кто-то был не готов. Может быть, и мы были по-футбольному еще не готовы к этому и не справились. Но мы старались. В том числе и поэтому я принял приглашение «Енисея». 

Я там тренировал, знаю условия для работы, инфраструктуру. В Красноярске любят футбол, болеют, переживают», — сказал Тихонов.

После 20 туров «Енисей» занимает в Мелбет Первой лиге 10-е место.

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4 комментария
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Успехов Андрею, одному из немногих нормальных спартаковцев.
+2
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+1
Оказался от предложения попить пивка с Мостовым , и уехал в Красноярск
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Ответ Zenith forever
Успехов Андрею, одному из немногих нормальных спартаковцев.
Титов , Аленичев ,Филимонов
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