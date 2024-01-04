Романцев о «Спартаке» как народной команде: «Те, кто не железнодорожник, не солдат, не динамовец и не зиловец, – народ, который остается, спартаковцы. Эту формулу я воспринял как доктрину»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Олег Романцев Николай Старостин Футбол

Олег Романцев объяснил, почему «Спартак» называют народной командой.

«Николай Петрович [Старостин] все это упростил. «Динамо» – это милиция, МВД. От генерала до рядового все болеют за «Динамо». ЦСКА – это армия. «Локомотив» – это железная дорога. «Торпедо» – завод ЗИЛ.

«Спартак» – народ, который остается. Все остальные — кто не железнодорожник, не солдат, не динамовец и не зиловец — спартаковцы.

Я подумал: а ведь он в чем-то прав. Действительно так. Эту формулу я воспринял как доктрину», – сказал экс-тренер «Спартака» в подкасте, вышедшим на ютуб-канале красно-белых.

Напомним, сегодня Романцеву исполнилось 70 лет.

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25 комментариев
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Болельщики ЦСКА, Торпедо, Динамо и Локо могут заявить то же самое
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Ответ </c/>
Мы Спартак, а вы ....
А мы народ! Люди разумные, что бы не топить за "пищевик"!
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Так больше клубов и не было: что оставалось делать. )))
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"Все остальные" - при Союзе это была лимита, ныне это гастарбайтеры.
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сектантский бред. За все перечисленные команды так же болеет обычный народ.
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А остальные работники пищевой промышленности, ага.
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Детский сад какой-то. Без обид.
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Не солдат, не железнодорожник, не динамовец, не, аж смешно, зиловец. Кайфую с каждого разбора Чернявского, когда Спартак проигрывает)
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Народ и партия едины!
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Москва-не Россия!
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"Спартак» – народ, который остается"👆
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С Днём Рождения Иваныч! Живи долго, будь счастлив!❤️❤️❤️
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Пьянь
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Ну так было может быть в 30-х годах прошлого века, когда команды формировались. Уже в бытность Романцева игроком это было далеко не так. В новой России это было уже сильно не так, сейчас совсем не так.
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Бывший уклонист , эльцинист
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Мы Спартак, а вы ....
Ирония судьбы в том, что сейчас спартак ....
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Что-то постеснялся Олег Иванович уточнить, кто же такие динамовцы…

Upd: а, нет, все-таки не постеснялся! Но лишь однажды:)
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