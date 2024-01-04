Романцев о «Спартаке» как народной команде: «Те, кто не железнодорожник, не солдат, не динамовец и не зиловец, – народ, который остается, спартаковцы. Эту формулу я воспринял как доктрину»

Олег Романцев объяснил, почему «Спартак» называют народной командой.

«Николай Петрович [ ] все это упростил. «Динамо» – это милиция, МВД. От генерала до рядового все болеют за « ». – это армия. « » – это железная дорога. «Торпедо» – завод ЗИЛ.

« » – народ, который остается. Все остальные — кто не железнодорожник, не солдат, не динамовец и не зиловец — спартаковцы.

Я подумал: а ведь он в чем-то прав. Действительно так. Эту формулу я воспринял как доктрину», – сказал экс-тренер «Спартака» в подкасте, вышедшим на ютуб-канале красно-белых.

Напомним, сегодня Романцеву исполнилось 70 лет.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам