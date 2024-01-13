Тухель о 3:0 с «Хоффенхаймом»: «Комфортная победа «Баварии», Нойер сделал пару хороших сэйвов»

Теги Бавария Мануэль Нойер бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель оценил победу над «Хоффенхаймом» (3:0) в Бундеслиге.

«Именно с таким результатом и хотелось начать год. Мы очень хорошо потренировались в течение недели в плане духа и драйва. Однако во время матчей нам по-прежнему не всегда хватает желания, радости и жажды. Но в целом сегодня было приятно наблюдать за игрой.

В некоторых моментах нам потребовалось немного везения, когда Ману [Мануэль Нойер] сделал пару хороших сэйвов и соперник мог сравнять счет. В итоге мы добились комфортной победы, дело сделано», – сказал главный тренер «Баварии».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий