Тухель о 3:0 с «Хоффенхаймом»: «Комфортная победа «Баварии», Нойер сделал пару хороших сэйвов»

Томас Тухель оценил победу над «Хоффенхаймом» (3:0) в Бундеслиге.

«Именно с таким результатом и хотелось начать год. Мы очень хорошо потренировались в течение недели в плане духа и драйва. Однако во время матчей нам по-прежнему не всегда хватает желания, радости и жажды. Но в целом сегодня было приятно наблюдать за игрой.

В некоторых моментах нам потребовалось немного везения, когда Ману [ ] сделал пару хороших сэйвов и соперник мог сравнять счет. В итоге мы добились комфортной победы, дело сделано», – сказал главный тренер «Баварии».

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