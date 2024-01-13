Тухель о 3:0 с «Хоффенхаймом»: «Комфортная победа «Баварии», Нойер сделал пару хороших сэйвов»
Томас Тухель оценил победу над «Хоффенхаймом» (3:0) в Бундеслиге.
«Именно с таким результатом и хотелось начать год. Мы очень хорошо потренировались в течение недели в плане духа и драйва. Однако во время матчей нам по-прежнему не всегда хватает желания, радости и жажды. Но в целом сегодня было приятно наблюдать за игрой.
В некоторых моментах нам потребовалось немного везения, когда Ману [Мануэль Нойер] сделал пару хороших сэйвов и соперник мог сравнять счет. В итоге мы добились комфортной победы, дело сделано», – сказал главный тренер «Баварии».
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