Нойер провел 500-й матч за «Баварию», догнав Швайнштайгера. Больше лишь у Мюллера и Лама с 2000 года

Теги Бавария Филипп Лам Бастиан Швайнштайгер Мануэль Нойер бундеслига Германия Томас Мюллер Футбол

Мануэль Нойер провел 500-й матч за «Баварию», догнав Бастиана Швайнштайгера.

Это третий показатель в мюнхенском клубе начиная с 2000 года.

Больше всех игр за «Баварию» во всех турнирах провел Томас Мюллер (685), вторым идет Филипп Лам (517).

В пятницу Нойер принял участие в матче Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:0). Подробнее статистика вратаря – здесь.

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