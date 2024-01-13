Нойер провел 500-й матч за «Баварию», догнав Швайнштайгера. Больше лишь у Мюллера и Лама с 2000 года
Мануэль Нойер провел 500-й матч за «Баварию», догнав Бастиана Швайнштайгера.
Это третий показатель в мюнхенском клубе начиная с 2000 года.
Больше всех игр за «Баварию» во всех турнирах провел Томас Мюллер (685), вторым идет Филипп Лам (517).
В пятницу Нойер принял участие в матче Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (3:0). Подробнее статистика вратаря – здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам