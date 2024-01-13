Булыкин об Амарале и Пинту в «Спартаке»: «В «Зенит» бразильцы пачками едут. Может, теперь к красно-белым приедут 11 португальцев»
Дмитрий Булыкин оценил назначение Жоакима Пинту и Томаша Амарала в «Спартак».
Первый стал руководителем селекционного департамента, второй – спортивным директором.
«Видать, «Спартак» хочет приглашать игроков из Европы, если подписали таких селекционеров. Вряд ли они знают российский рынок и вряд ли будут смотреть на него.
Не знаю, кто их пригласил, но, наверное, для этого есть какие-то свои цели. Но то, что люди хотя бы разбираются в футболе — это уже большой плюс. У нас некоторые селекционеры даже в футболе не разбираются.
Что касается качественных легионеров, то в «Зенит» бразильцы пачками едут. Я, правда, не знаю для чего. Но, похоже, это кому-то нужно. Может, теперь в «Спартак» приедут 11 португальцев. Вот и будет у нас чемпионат иностранцев. Может, еще какая-то команда выберет себе страну африканскую», — сказал экс-игрок сборной России.
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