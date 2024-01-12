Роман Широков: «У «Спартака» ничего хорошего от иностранцев не было. Может, специалистов в России не видят, поэтому и назначают португальцев»

Теги Спартак Роман Широков премьер-лига Россия Чемпионат.com Томаш Амарал Жоаким Пинту Футбол

Роман Широков неодобрительно высказался о португальских сотрудниках «Спартака».

Московский клуб назначил Томаша Амарала спортивным директором клуба, Жоакима Пинту – руководителем селекционного департамента. 

«Я о португальцах не слышал. Откуда я могу знать, не будет ли их провала в «Спартаке»? Хозяин – барин. Что хотят, то и делают.

Может, специалистов в России они не видят, поэтому и назначают португальцев. Хотя ничего хорошего от иностранцев у «Спартака» не было», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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12 комментариев
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Каррера русский
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Массимо а тутти а ванти
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Уголовника забыли спросить.
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Вообще-то с Каррерой чемпионство взяли впервые за многие годы + Суперкубок, Кубок России с Ваноли, а что выиграли за последние 20 лет с отечественными специалистами?
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От Башкира не иностранца хорошее было?До сих пор судятся
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Ответ charly_54
Копа дель сол вообще то
С Валерий? А еще в 8 защитников играли с кипрским средняком с гением отечественой тренерский мысли Аленичевым)))
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Зато с Черчесовым было самое то. Вылет от Динамо, позор с ЦСКА. Аленичев и Кононов - вообще топы, столько всего с ними получилось. Эмери после Спартака стал топ тренером, трофеи тому доказательства. Про чемпионство помолчу, там же багаж Аленичева.
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