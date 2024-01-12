Роман Широков: «У «Спартака» ничего хорошего от иностранцев не было. Может, специалистов в России не видят, поэтому и назначают португальцев»
Роман Широков неодобрительно высказался о португальских сотрудниках «Спартака».
Московский клуб назначил Томаша Амарала спортивным директором клуба, Жоакима Пинту – руководителем селекционного департамента.
«Я о португальцах не слышал. Откуда я могу знать, не будет ли их провала в «Спартаке»? Хозяин – барин. Что хотят, то и делают.
Может, специалистов в России они не видят, поэтому и назначают португальцев. Хотя ничего хорошего от иностранцев у «Спартака» не было», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
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