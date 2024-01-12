«У «Ростова» есть все, но город на границе с Украиной». Уругваец Саравия об отказе от трансфера в клуб РПЛ

Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за соседства города с Украиной.

В конце декабря сообщалось, что « » за 2 млн евро подпишет опорника « » Родриго Саравию, клубы договорились о трансфере футболиста, играющего в аренде за аргентинскую «Химнасию».

«Это было мое личное решение не ехать в Россию. Сперва мне понравилась идея, в основном – в финансовом плане, это пошло бы мне на пользу, я мог бы помогать семье.

Но некоторые условия мне не подошли, и я решил не переходить. У клуба есть все, но город на границе с Украиной.

Важна также и семья, было бы тяжело. В России я был бы один большую часть времени, еще и поэтому я предпочел отказаться», – рассказал 23-летний уругваец в интервью Carve Deportiva.

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