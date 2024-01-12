«У «Ростова» есть все, но город на границе с Украиной». Уругваец Саравия об отказе от трансфера в клуб РПЛ

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Химнасия Ла-Плата возможные трансферы высшая лига Уругвай Пеньяроль Политика Родриго Саравия Футбол

Уругвайский футболист отказал «Ростову» из-за соседства города с Украиной.

В конце декабря сообщалось, что «Ростов» за 2 млн евро подпишет опорника «Пеньяроля» Родриго Саравию, клубы договорились о трансфере футболиста, играющего в аренде за аргентинскую «Химнасию».

«Это было мое личное решение не ехать в Россию. Сперва мне понравилась идея, в основном – в финансовом плане, это пошло бы мне на пользу, я мог бы помогать семье.

Но некоторые условия мне не подошли, и я решил не переходить. У клуба есть все, но город на границе с Украиной.

Важна также и семья, было бы тяжело. В России я был бы один большую часть времени, еще и поэтому я предпочел отказаться», – рассказал 23-летний уругваец в интервью Carve Deportiva.

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30 комментариев
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я бы на месте местных комментаторов дважды подумал над тем что они пишут. Европа не замерзает и яйца на месте.
+29
-14
+15
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Снаряды с Украины могут долететь до Ростова?
Ну если до Белгорода долетают, то вполне и до Ростова-на-Дону могут
+6
-2
+4
Ответ Птюч, Ёж.
Комментарий удален модератором
На русофобском сайте обращать внимание на подобное бесполезно. Увы.
+5
-3
+2
Без Саравии Ростов не загнётся. Нет, так нет. Его выбор. Кстати, на машине ездить он не опасается?
+3
-2
+1
Ответ Женя Дерунов
я бы на месте местных комментаторов дважды подумал над тем что они пишут. Европа не замерзает и яйца на месте.
А что там с российской экономикой?

Урсула сказала, что в клочья, а для ракет берут чипы из стиралок и посудомоечных.
А Рубль - 200 (ц) Байден

Думаю это звучит еще более глупо, чем проблемы отдельных стран ЕС с энергетикой (которые все же есть)

Ну и не надо забывать, что газ и нефть ЕС продолжает покупать из РФ (Как напрямую, так и через посредников с наценкой), поэтому и не все так ужасно пока: https://energyandcleanair.org/financing-putins-war/

574 миллиарда заработала РФ за это время от ЕС
+4
-3
+1
Ответ Владислав Харламов
Комментарий удален модератором
В Белгороде какой именно военный объект атаковала Украина?
+5
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
подумаешь на границе. а что случилось?)))))
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0
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
чего ж за два года до сих пор не проходит?
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-6
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Ответ Птюч, Ёж.
а что там в ФРГ сейчас? что за забастовки? почему бизнес уходит в другие страны?
Ну хватит уже кремлёвскую пропаганду постить 😂😂😂
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-9
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ну хватит уже кремлёвскую пропаганду постить 😂😂😂
Комментарий удален модератором
Ответ Владислав Харламов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
От Украины до Белгорода и до Ростова одинаковые расстояния? Я просто с географией не очень дружу.
От Ростова-на-Дону до Киева 762 КМ, От Белгорода до Киева 429 КМ
+1
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