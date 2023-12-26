«Ростов» за 2 млн евро подпишет опорника «Пеньяроля» Саравию. Клубы договорились о трансфере

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Химнасия Ла-Плата возможные трансферы высшая лига Уругвай Пеньяроль Родриго Саравия Футбол

«Ростов» подпишет опорного полузащитника «Пеньяроля» Родриго Саравию.

По данным «РБ Спорт», «Ростов» и «Пеньяроль» достигли соглашения о переходе Саравии.

Уругвайский клуб досрочно прекратит аренду 23-летнего полузащитника в аргентинском «Химнасия Ла-Плата».

Сообщается, что сумма трансфера составит 2 млн евро.

Саравия выступает за «Пеньяроль» с 2021 года – он провел за клуб 61 матч и забил 3 гола. За «Химнасию» Родриго отыграл 14 матчей. Его статистика доступна здесь.

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