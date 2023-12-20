«Ростов» дает 2 млн долларов за опорника Саравию. Он арендован «Химнасией» у «Пеньяроля»

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Химнасия Ла-Плата возможные трансферы высшая лига Уругвай Пеньяроль деньги Футбол

«Ростов» хочет купить уругвайского опорника Родриго Саравию.

Как сообщает журналист TyC Sports Херман Гарсия Грова, российский клуб предлагает 2 миллиона долларов «Пеньяролю» за игрока, который сейчас выступает за аргентинскую «Химнасию» на правах аренды.

Срок арендного соглашения по Саравии рассчитан до конца 2024 года. «Пеньяроль» может расторгнуть соглашение в обмен на компенсацию в размере 250 тысяч долларов.

За «Пеньяроль» Саравия выступает с 2021 года. Он провел за клуб 61 матч и забил 3 гола. За «Химнасию» Родриго сыграл 14 раз.

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Новый Омар Перес?
0
0
0
Глебов собрался в Спартак или Зенит на скамейку?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий