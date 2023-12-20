«Ростов» дает 2 млн долларов за опорника Саравию. Он арендован «Химнасией» у «Пеньяроля»

«Ростов» хочет купить уругвайского опорника Родриго Саравию.

Как сообщает журналист TyC Sports Херман Гарсия Грова, российский клуб предлагает 2 миллиона долларов «Пеньяролю» за игрока, который сейчас выступает за аргентинскую «Химнасию» на правах аренды.

Срок арендного соглашения по Саравии рассчитан до конца 2024 года. «Пеньяроль» может расторгнуть соглашение в обмен на компенсацию в размере 250 тысяч долларов.

За « » Саравия выступает с 2021 года. Он провел за клуб 61 матч и забил 3 гола. За «Химнасию» Родриго сыграл 14 раз.

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