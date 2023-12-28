Трансфер Салаха – лучший для «Ливерпуля» при Клоппе по версии The Athletic, ван Дейка – 2-й, Алиссона – 3-й
Мохамед Салах признан лучшей покупкой Юргена Клоппа за время в «Ливерпуле».
Египтянин, приобретенный у «Ромы» в 2017 году, занял первое место в списке самых удачных трансферов за время работы немецкого специалиста. Всего в списке 43 футболиста.
Первая десятка выглядит так:
1. Мохамед Салах, из «Ромы» за 34 млн фунтов в 2017 году.
2. Вирджил ван Дейк, из «Саутгемптона» за 75 млн фунтов в 2018 году.
3. Алиссон, из «Ромы» за 56 млн фунтов в 2018 году.
4. Садьо Мане, из «Саутгемптона» за 30 млн фунтов в 2016 году.
5. Эндрю Робертсон, из «Халла» за 8 млн фунтов в 2017 году.
6. Жоэль Матип, из «Шальке» бесплатно в 2016 году.
7. Джорджиньо Вейналдум, из «Ньюкасла» за 25 млн фунтов в 2016 году.
8. Фабиньо, из «Монако» за 39,3 млн фунтов в 2018 году.
9. Ибраима Конате, из «Лейпцига» за 36 млн фунтов в 2021 году.
10. Доминик Собослаи, из «Лейпцига» за 60 млн фунтов в 2023 году.
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А вот дальше я бы Робо поставил выше Мане из-за соотношения цена-качество. 53 гп в АПЛ и 6 в ЛЧ за 8 лямов? Феноменально.