Трансфер Салаха – лучший для «Ливерпуля» при Клоппе по версии The Athletic, ван Дейка – 2-й, Алиссона – 3-й

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Мохамед Салах признан лучшей покупкой Юргена Клоппа за время в «Ливерпуле».

Египтянин, приобретенный у «Ромы» в 2017 году, занял первое место в списке самых удачных трансферов за время работы немецкого специалиста. Всего в списке 43 футболиста.

Первая десятка выглядит так:

1. Мохамед Салах, из «Ромы» за 34 млн фунтов в 2017 году.

2. Вирджил ван Дейк, из «Саутгемптона» за 75 млн фунтов в 2018 году.

3. Алиссон, из «Ромы» за 56 млн фунтов в 2018 году.

4. Садьо Мане, из «Саутгемптона» за 30 млн фунтов в 2016 году.

5. Эндрю Робертсон, из «Халла» за 8 млн фунтов в 2017 году.

6. Жоэль Матип, из «Шальке» бесплатно в 2016 году.

7. Джорджиньо Вейналдум, из «Ньюкасла» за 25 млн фунтов в 2016 году.

8. Фабиньо, из «Монако» за 39,3 млн фунтов в 2018 году.

9. Ибраима Конате, из «Лейпцига» за 36 млн фунтов в 2021 году.

10. Доминик Собослаи, из «Лейпцига» за 60 млн фунтов в 2023 году.

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19 комментариев
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Ответ Константин Каменский
по соотношению цена/качетсво - Роберсон #1
Салах номер 1 по любому соотношению.
+57
-1
+56
Купили за 34 млн фунтов, а стал одним из лучших игроков в истории АПЛ, который практически всегда огорчает топов в очной игре. Эдвардс гений, провернул такой трансфер
+33
-2
+31
Что такого на поле сделал Собослаи, чтобы опередить трансфер Жоты, например? Лавочник Конате на 9-м месте тоже интересно, конечно.
+24
-6
+18
по соотношению цена/качетсво - Роберсон #1
+9
-6
+3
Ответ waleri
100% Бро! Именно Алиссон стал тем спасителем команды Клоппа в полуфинале ЛЧ 2019 в обоих матчах против Месси и Ко. Особенно в первой на Кам Ноу - там бы дело точно никак не закончилось 0:3 ("Барса" играла великолепно!), если бы не бразильский кипер! Я вообще считаю ему за тот сезон надо было ЗМ давать.
не играла барса в первом матче великолепно , там Ливерпуль был на голову лучше , просто после 70 ой минуты Ливерпуль немножко просел физически и Месси включил режим бога. Тот счёт вообще не отоброжал сути игры
+3
0
+3
Справедливая тройка, которую тяжело изменить.
А вот дальше я бы Робо поставил выше Мане из-за соотношения цена-качество. 53 гп в АПЛ и 6 в ЛЧ за 8 лямов? Феноменально.
+2
0
+2
Ответ waleri
100% Бро! Именно Алиссон стал тем спасителем команды Клоппа в полуфинале ЛЧ 2019 в обоих матчах против Месси и Ко. Особенно в первой на Кам Ноу - там бы дело точно никак не закончилось 0:3 ("Барса" играла великолепно!), если бы не бразильский кипер! Я вообще считаю ему за тот сезон надо было ЗМ давать.
я тоже!!! я про ЗМ
+1
0
+1
Ответ Liverpool_YNWA
Нет никого лучше Беккера, вы че сума посходили?!?!?!??!
100% Бро! Именно Алиссон стал тем спасителем команды Клоппа в полуфинале ЛЧ 2019 в обоих матчах против Месси и Ко. Особенно в первой на Кам Ноу - там бы дело точно никак не закончилось 0:3 ("Барса" играла великолепно!), если бы не бразильский кипер! Я вообще считаю ему за тот сезон надо было ЗМ давать.
+4
-3
+1
Ответ waleri
100% Бро! Именно Алиссон стал тем спасителем команды Клоппа в полуфинале ЛЧ 2019 в обоих матчах против Месси и Ко. Особенно в первой на Кам Ноу - там бы дело точно никак не закончилось 0:3 ("Барса" играла великолепно!), если бы не бразильский кипер! Я вообще считаю ему за тот сезон надо было ЗМ давать.
именно благодаря игре Салаха Ливерпуль вообще учавствовал в той лч(32+10 в апл),а пошел бы алиссон тогда в клуб без лч?
0
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0
Ответ waleri
100% Бро! Именно Алиссон стал тем спасителем команды Клоппа в полуфинале ЛЧ 2019 в обоих матчах против Месси и Ко. Особенно в первой на Кам Ноу - там бы дело точно никак не закончилось 0:3 ("Барса" играла великолепно!), если бы не бразильский кипер! Я вообще считаю ему за тот сезон надо было ЗМ давать.
в первом матче Барса реально отскочила
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А ведь Клопп хотел купить Брандта вместо него
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Первые 8 мест нормальные. Я бы поставил Джини повыше, но понятно, что учитывается цена, для бесплатного подписания Матип был очень хорош, хотя Вейналдума я бы всё равно поставил над ним, "Ливерпуль" только сейчас, возможно, наконец сумел его нормально заменить, и то не факт. А вот 9 и 10 места я вообще не понимаю. Я даже не думаю, что тут надо что-то говорить, чтобы выразить, как странно они выглядят. Конате приличный игрок, но что такого он сделал именно в Ливерпуле и для Ливерпуля. То же самое по венгру. Человек в команде полгода. Да, довольно приличные полгода, но сезон даже не закончен. Такие рейтинги есть смысл делать в конце сезона, а не в конце календарного года, и вот тогда, если Ливерпуль останется высоко, а Собослаи будет по-прежнему в порядке, вот тогда можно будет говорить о его роли в успехе и о какой-то стабильности. А через полгода в десятку это просто несерьёзно, тем более, раз уж они здесь учитывают цену. 60 млн фунтов. За такие деньги очень мало выдать одну приличную очень для целой десятки.
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я бы первую тройку в полном составе поставил бы на первое место!!!
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Стиль игры Сабослая больше нравится!
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В трансфер Салаха даже многие болельщики Ливерпуля не верили, а вот как вышло.
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Мане низковато. Зверем был
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-1
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Нет никого лучше Беккера, вы че сума посходили?!?!?!??!
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Рано давать оценки Собо и Конате.. но надеемся, что будут в этих рядах, с этими местами, а то и выше!
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