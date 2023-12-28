Трансфер Салаха – лучший для «Ливерпуля» при Клоппе по версии The Athletic, ван Дейка – 2-й, Алиссона – 3-й

Мохамед Салах признан лучшей покупкой Юргена Клоппа за время в «Ливерпуле».

Египтянин, приобретенный у «Ромы» в 2017 году, занял первое место в списке самых удачных трансферов за время работы немецкого специалиста. Всего в списке 43 футболиста.

Первая десятка выглядит так:

1. , из «Ромы» за 34 млн фунтов в 2017 году.

2. , из «Саутгемптона» за 75 млн фунтов в 2018 году.

3. Алиссон, из «Ромы» за 56 млн фунтов в 2018 году.

4. , из «Саутгемптона» за 30 млн фунтов в 2016 году.

5. , из « » за 8 млн фунтов в 2017 году.

6. Жоэль Матип, из «Шальке» бесплатно в 2016 году.

7. Джорджиньо Вейналдум, из «Ньюкасла» за 25 млн фунтов в 2016 году.

8. Фабиньо, из «Монако» за 39,3 млн фунтов в 2018 году.

9. Ибраима Конате, из «Лейпцига» за 36 млн фунтов в 2021 году.

10. Доминик Собослаи, из «Лейпцига» за 60 млн фунтов в 2023 году.

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