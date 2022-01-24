Яя Туре, Дрогба, Салах, Обамеянг, Адебайор номинированы BBC на звание лучшего африканца в истории АПЛ

Компания BBC выбирает лучшего игрока из Африки в истории английской Премьер-лиги.
Номинированы 10 бывших и действующих африканских игроков клубов АПЛ.
В голосовании участвуют: Эммануэль Адебайор (Того, «Арсенал», «Ман Сити», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар, «Челси»), Майкл Эссьен (Гана, «Челси»), Нванкво Кану (Нигерия, «Арсенал», «Вест Бромвич», «Портсмут»), Рияд Марез (Алжир, «Лестер», «Ман Сити»), Садьо Мане (Сенегал, «Саутгемптон», «Ливерпуль»), Джей-Джей Окоча (Нигерия, «Болтон», «Халл»), Мохамед Салах (Египет, «Челси», «Ливерпуль»), Яя Туре (Кот-д′Ивуар, «Ман Сити»).
Голосующим предлагается выбрать тройку лучших африканских футболистов.