Деку: «Матчи с «Реалом» всегда особенные, он в хорошей форме, но «Барса» хочет победить. Хотим выиграть Суперкубок, Ла Лигу, по возможности – ЛЧ»

Теги Барселона Реал Мадрид Деку Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании Футбол

Деку заявил о желании «Барселоны» выиграть Суперкубок Испании.

«Игры против «Реала» будут особенными всегда – независимо от того, как идут дела у обеих команд. Мадридцы находятся в хорошей форме, провели хороший матч против «Атлетико» и лидируют в чемпионате Испании. Они уверены в себе. Но у нас восстановились некоторые футболисты, и этот момент очень важен для нас. Это финал, а в финале фаворитов нет. Мы хотим победить.

Мы хотим завоевать этот трофей, и нужно подходить к матчу именно с таким настроем. Мы боремся за победу во всех турнирах, в которых можем участвовать. Мы хотим выиграть чемпионат, в Лиге чемпионов хотим пройти как можно дальше и по возможности победить, есть у нас и Кубок Испании», – отметил спортивный директор «Барселоны».

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18 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Помню как Роналду в Реале регулярно натягивал Барсу и Месси наш плакал.
Но статистика в пользу Месси, когда они встречались в класико. Вот незадача...
+6
-2
+4
🤣
+6
-4
+2
ничего из перечисленного они не выиграют
+4
-2
+2
и еще Апл и Бундеслигу
+4
-2
+2
Ответ Великий Алонсо
Помню как Роналду в Реале регулярно натягивал Барсу и Месси наш плакал.
Сколько раз обыграл Месси сливочного Роналду? И обратные циферки, в студию) Я лишь помню лицо португальца после пятого гола на Камп Ноу.
+3
-1
+2
Специально для Деку звучит песня Фантазер»)))
+2
-1
+1
Помню как Роналду в Реале регулярно натягивал Барсу и Месси наш плакал.
+9
-8
+1
Снес яичко золотое
+1
-1
0
Ответ Великий Алонсо
Помню как Роналду в Реале регулярно натягивал Барсу и Месси наш плакал.
Натягивал Барсу колом в себя любимого 🤣
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Ответ Адам Нинуху
ничего из перечисленного они не выиграют
В прошлом сезоне также говорили
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