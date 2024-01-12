Деку: «Матчи с «Реалом» всегда особенные, он в хорошей форме, но «Барса» хочет победить. Хотим выиграть Суперкубок, Ла Лигу, по возможности – ЛЧ»

Деку заявил о желании «Барселоны» выиграть Суперкубок Испании.

«Игры против « » будут особенными всегда – независимо от того, как идут дела у обеих команд. Мадридцы находятся в хорошей форме, провели хороший матч против «Атлетико» и лидируют в чемпионате Испании. Они уверены в себе. Но у нас восстановились некоторые футболисты, и этот момент очень важен для нас. Это финал, а в финале фаворитов нет. Мы хотим победить.

Мы хотим завоевать этот трофей, и нужно подходить к матчу именно с таким настроем. Мы боремся за победу во всех турнирах, в которых можем участвовать. Мы хотим выиграть чемпионат, в чемпионов хотим пройти как можно дальше и по возможности победить, есть у нас и », – отметил спортивный директор «Барселоны».

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