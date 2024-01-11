Санчо о возвращении в «Боруссию»: «Будто вернулся домой. Не терпится играть с улыбкой на лице»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Джейдон Санчо Футбол

Джейдон Санчо сравнил переход в «Боруссию» из «МЮ» с возвращением домой.

Сегодня «Дортмунд» арендовала вингера у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Летом 2021 года Санчо перешел в английский клуб из немецкого за 85 млн евро.

«Когда я сегодня вошел в раздевалку, у меня было ощущение, будто я вернулся домой. Я знаю клуб изнутри, всегда был очень близок к болельщикам «Дортмунда» и никогда не терял связи с людьми в клубе.

Мне не терпится снова увидеть своих партнеров по команде, играть в футбол с улыбкой на лице, раздавать передачи, забивать и помочь клубу выйти в Лигу чемпионов», – сказал англичанин после трансфера.

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18 комментариев
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Выражение Марсьяля в МЮ передаётся воздушно капельным путём. Каземиро тоже когда то улыбался.
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Ответ оле - топ юрген - клоп
Аж с 2021 года мучился, бедненький :( Ладно бы он так при тен хаге деградировал, но паренёк вообще свои шансы не использовал за 3 сезона
Самое смешное, что тот же Тен Хаг этому неженке дал три месяца отдыха год назад, чтобы он всех своих тараканов успокоил. Вот бы меня начальство также в оплачиваемый отпуск для разгрузки отправило)
+17
-2
+15
Аж с 2021 года мучился, бедненький :(
Ладно бы он так при тен хаге деградировал, но паренёк вообще свои шансы не использовал за 3 сезона
+15
-4
+11
Очень надеюсь что заиграет и можно будет продать эту 🐀 за нормальные деньги и забыть как страшный сон
+16
-8
+8
Рад за него. Хоть пообедать нормально сможет.
+5
-1
+4
Ответ Eridan
Пошел на повышение Санчо! А говорите, что маню дно!
А ты что здесь забыла портовая шлюбка?
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Ответ deadjoker
Сразу подколол лысого :))
До лысого он же весь 2021 год прям "феерил"
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Время пошло...
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Представляю 90 минут с лица улыбка не сходит, а команда проигрывает))
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Ахаха, мальчик, это тебе не на приставке в фифу резаться. Тебе сначала тренировками форму набрать надо.

Два варианта: а) Санчо забивает на весёлую жизнь и любимую приставку, тренируется, выходит и играет; б) Санчо забивает на тренировки, играет в любимую приставку, не выходит на поле.
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и главное чтоб фанаты тоже улыбались )
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