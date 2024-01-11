Санчо о возвращении в «Боруссию»: «Будто вернулся домой. Не терпится играть с улыбкой на лице»
Джейдон Санчо сравнил переход в «Боруссию» из «МЮ» с возвращением домой.
Сегодня «Дортмунд» арендовала вингера у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Летом 2021 года Санчо перешел в английский клуб из немецкого за 85 млн евро.
«Когда я сегодня вошел в раздевалку, у меня было ощущение, будто я вернулся домой. Я знаю клуб изнутри, всегда был очень близок к болельщикам «Дортмунда» и никогда не терял связи с людьми в клубе.
Мне не терпится снова увидеть своих партнеров по команде, играть в футбол с улыбкой на лице, раздавать передачи, забивать и помочь клубу выйти в Лигу чемпионов», – сказал англичанин после трансфера.
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Ладно бы он так при тен хаге деградировал, но паренёк вообще свои шансы не использовал за 3 сезона
Два варианта: а) Санчо забивает на весёлую жизнь и любимую приставку, тренируется, выходит и играет; б) Санчо забивает на тренировки, играет в любимую приставку, не выходит на поле.