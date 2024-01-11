Санчо о возвращении в «Боруссию»: «Будто вернулся домой. Не терпится играть с улыбкой на лице»

Джейдон Санчо сравнил переход в «Боруссию» из «МЮ» с возвращением домой.

Сегодня «Дортмунд» арендовала вингера у « » до конца сезона. Летом 2021 года перешел в английский клуб из немецкого за 85 млн евро.

«Когда я сегодня вошел в раздевалку, у меня было ощущение, будто я вернулся домой. Я знаю клуб изнутри, всегда был очень близок к болельщикам « » и никогда не терял связи с людьми в клубе.

Мне не терпится снова увидеть своих партнеров по команде, играть в футбол с улыбкой на лице, раздавать передачи, забивать и помочь клубу выйти в чемпионов», – сказал англичанин после трансфера.

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