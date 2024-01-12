«Ливерпуль» опережает «МЮ» в борьбе за Тодибо. «Ницца» просит 60 млн евро (Nice-Matin)
«Ливерпуль» и «Ман Юнайтед» хотят купить у «Ниццы» защитника Жан-Клера Тодибо.
Как сообщает Nice-Matin, на данный момент «Ливерпуль» опережает «Манчестер Юнайтед» в борьбе за игрока.
Ожидается, что Тодибо не уйдет из «Ниццы» этой зимой. Во-первых, этой зимой для потенциальных покупателей сумма в 60 миллионов евро, которую просит французский клуб, слишком велика. А, во-вторых, сам Тодибо хочет остаться в «Ницце» до лета, чтобы гарантировать себе место в заявке сборной Франции на Евро-2024.
Сменить команду Тодибо может по окончании сезона. Сейчас в борьбе за игрока лидирует «Ливерпуль», который хочет образовать в центре обороны связку из двух французских защитников – Тодибо и Ибраимы Конате.
Статистику 24-летнего защитника, который ранее выступал за «Барселону» и «Шальке», можно найти здесь.
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