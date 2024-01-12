«Ливерпуль» опережает «МЮ» в борьбе за Тодибо. «Ницца» просит 60 млн евро (Nice-Matin)

«Ливерпуль» и «Ман Юнайтед» хотят купить у «Ниццы» защитника Жан-Клера Тодибо.

Как сообщает Nice-Matin, на данный момент «Ливерпуль» опережает « » в борьбе за игрока.

Ожидается, что не уйдет из «Ниццы» этой зимой. Во-первых, этой зимой для потенциальных покупателей сумма в 60 миллионов евро, которую просит французский клуб, слишком велика. А, во-вторых, сам Тодибо хочет остаться в «Ницце» до лета, чтобы гарантировать себе место в заявке сборной Франции на .

Сменить команду Тодибо может по окончании сезона. Сейчас в борьбе за игрока лидирует « », который хочет образовать в центре обороны связку из двух французских защитников – Тодибо и .

Статистику 24-летнего защитника, который ранее выступал за «Барселону» и «Шальке», можно найти здесь.

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