«Ливерпуль» опережает «МЮ» в борьбе за Тодибо. «Ницца» просит 60 млн евро (Nice-Matin)

Теги Ницца Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу лига 1 Франция возможные трансферы Ибраима Конате Жан-Клер Тодибо Евро-2024 Футбол

«Ливерпуль» и «Ман Юнайтед» хотят купить у «Ниццы» защитника Жан-Клера Тодибо.

Как сообщает Nice-Matin, на данный момент «Ливерпуль» опережает «Манчестер Юнайтед» в борьбе за игрока.

Ожидается, что Тодибо не уйдет из «Ниццы» этой зимой. Во-первых, этой зимой для потенциальных покупателей сумма в 60 миллионов евро, которую просит французский клуб, слишком велика. А, во-вторых, сам Тодибо хочет остаться в «Ницце» до лета, чтобы гарантировать себе место в заявке сборной Франции на Евро-2024.

Сменить команду Тодибо может по окончании сезона. Сейчас в борьбе за игрока лидирует «Ливерпуль», который хочет образовать в центре обороны связку из двух французских защитников – Тодибо и Ибраимы Конате.

Статистику 24-летнего защитника, который ранее выступал за «Барселону» и «Шальке», можно найти здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

36 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Under
интересно, почему они решили, что Ливерпуль опережает Юнайтед
по таблице апл
+35
-4
+31
Ответ Gildas
Ниццей владеет Рэдклифф😎
и? раз он владеет Ницей, значит он владеет правом выбора Тодибо куда ему переходить?)
+10
-1
+9
Ответ Under
интересно, почему они решили, что Ливерпуль опережает Юнайтед
Видимо в таблице 😂
+11
-3
+8
"... хочет образовать в центре обороны связку из двух французских защитников – Тодибо и Ибраимы Конате."

А мне казалось, что Ван Дейк еще пару лет точно будет сильнее их обоих.
+4
0
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
"Гении" из МЮ даже за счёт преимущества, что Рэтклифф владеет Ниццей умудрялся упустить Тодибо. А ведь у Реала уже заканчиваются пенсионеры и взять кого-то оттуда не получится
уже упустили?
+3
0
+3
У «Манчестер Юнайтед» теперь есть скрытое преимущество, которое может перебить все козыри «Ливерпуля», — административный ресурс INEOS, которой «Ницца» и принадлежит.
+3
0
+3
Ответ Under
ну такое, если бы таблица всё решала, то Кайседо не ушёл бы в Челси, например
Есть футболисты, которые хотят играть (Макаллистер, Собослаи), а есть такие, что играть не хотять, только получать большие деньги (Кайседо, Маунт, Лавия)...
+4
-1
+3
Ответ answer89
А ливер играет в одного ЦЗ? Или второй деф неприкасаем?
Иногда полезно читать текст новости
+2
0
+2
В нынешней ситуации приоритетные Ливерпуль
+3
-2
+1
Ответ red hikkikomori
В Манчестер Юнайтед перейдёт Жан-Клер Тодибо, а в Ливерпуль перейдёт Фиг-Вам Никто, а может и наоборот) Даже если не перейдёт в Манчестер не сильно расстроюсь, я не уверен что он прямо-таки безусловный топ, плюс раньше был довольно травматичен, а в Юнайтед как все знают проблемы по медицинской части настолько, что даже игроки, которые не были замечены в травматизме становятся хрониками
да середняк это лютый
+2
-1
+1
Ответ Vatikan
в ПСЖ его
Навечно !
+2
-1
+1
Ответ Gildas
Если Тодибо сам себя выкупит за 60 млн., тогда может идти куда хочет, если нет, то будет решать клуб, в этой реальности как то так работает😎
Владелец может предложить, но выбирает всегда игрок. Права футболистов защищены сейчас, никого не заставишь перейти в неугодный клуб.
+2
-1
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
И что? Сам Тодибо не перейдёт в нестабильный клуб.
Если Тодибо сам себя выкупит за 60 млн., тогда может идти куда хочет, если нет, то будет решать клуб, в этой реальности как то так работает😎
+3
-2
+1
Ответ Gildas
Ниццей владеет Рэдклифф😎
И что? Сам Тодибо не перейдёт в нестабильный клуб.
+2
-1
+1
Ответ Сослан Бедоев
и? раз он владеет Ницей, значит он владеет правом выбора Тодибо куда ему переходить?)
Конечно же владелец клуба не может заблокировать переход игрока в какую либо команду, это же фантастика😱😱😱
+1
0
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Отличный защитник, но в Манчестер Юнайтед он точно не перейдёт, учитывая то, какие самодуры у нас в руководстве и на тренерском мостике.
Ниццей владеет Рэдклифф😎
+4
-3
+1
Ответ CrazyD1ablo
по таблице апл
ну такое, если бы таблица всё решала, то Кайседо не ушёл бы в Челси, например
+2
-1
+1
А как же административный ресурс?)
+1
0
+1
Ливерпуль и борьба за чемпионство или же середняк с 7 мест.....
+4
-3
+1
Ответ Сослан Бедоев
и? раз он владеет Ницей, значит он владеет правом выбора Тодибо куда ему переходить?)
Если контракт длинный, то просто можно отклонить предложения других клубов, если нет фиксированной суммы выкупа в контракте
0
0
0
Это тот парень, которого барса совсем молодым спихнула в шальке? надо было в аренду отдавать😅
0
0
0
У Тодибо с первого захода в большом клубе не очень получилось.
Есть какая-то чуйка, что у него только на Родине получается)
+1
-1
0
в ПСЖ его
+1
-1
0
со всех сторон переход в Ливерпуль предпочтительнее, но сходу Тодибо вряд ли сможет вытеснить из состава Верджа, а вот постепенно в течение 2-3 сезонов может стать основным
+2
-2
0
Отличный защитник, но в Манчестер Юнайтед он точно не перейдёт, учитывая то, какие самодуры у нас в руководстве и на тренерском мостике.
+3
-3
0
Ответ AnC7
У «Манчестер Юнайтед» теперь есть скрытое преимущество, которое может перебить все козыри «Ливерпуля», — административный ресурс INEOS, которой «Ницца» и принадлежит.
Здорово подмечено! Это важный фактор.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий