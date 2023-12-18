«Тоттенхэм» начал переговоры с Тодибо, трансфер оценивается в 35 млн фунтов. «МЮ» и «Ньюкасл» тоже интересуются защитником «Ниццы» (Daily Mail)
Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации Daily Mail, в начале прошлой недели «Тоттенхэм» провел переговоры с представителями игрока. Лондонский клуб хочет подписать трех новичков в зимнее трансферное окно, и позиция центрального защитника нуждается в укреплении сильнее всего. Также «шпоры» надеются пригласить полузащитника и нападающего.
Отмечается, что сам футболист заинтересован в переходе в «Тоттенхэм». Трансфер оценивается в 35 миллионов фунтов. Интерес к Тодибо также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
В текущем сезоне Лиги 1 Жан-Клер провел 14 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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не зря ньюкасл и ттх (с нормальным менеджментом и скаутами) уже на него нацелились. надо забирать, даже в зимнее ТО. надеюсь рэтклиф подсобит в ницце !
ТТХ начал заниматься позерством. Зимой таких прайсов за нормальных ЦЗ не будет, вишни запросили у кур 70М за Забарного, например
А то , что шторы и сороки такие наивные - ни за что не поверю)