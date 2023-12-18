«Тоттенхэм» начал переговоры с Тодибо, трансфер оценивается в 35 млн фунтов. «МЮ» и «Ньюкасл» тоже интересуются защитником «Ниццы» (Daily Mail)

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Daily Mail, в начале прошлой недели « » провел переговоры с представителями игрока. Лондонский клуб хочет подписать трех новичков в зимнее трансферное окно, и позиция центрального защитника нуждается в укреплении сильнее всего. Также «шпоры» надеются пригласить полузащитника и нападающего.

Отмечается, что сам футболист заинтересован в переходе в «Тоттенхэм». Трансфер оценивается в 35 миллионов фунтов. Интерес к также проявляют « » и « ».

В текущем сезоне Лиги 1 Жан-Клер провел 14 матчей. Его статистику можно найти здесь.

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