«Тоттенхэм» начал переговоры с Тодибо, трансфер оценивается в 35 млн фунтов. «МЮ» и «Ньюкасл» тоже интересуются защитником «Ниццы» (Daily Mail)

Теги Ницца Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Тоттенхэм Жан-Клер Тодибо Футбол

Защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в АПЛ.

По информации Daily Mail, в начале прошлой недели «Тоттенхэм» провел переговоры с представителями игрока. Лондонский клуб хочет подписать трех новичков в зимнее трансферное окно, и позиция центрального защитника нуждается в укреплении сильнее всего. Также «шпоры» надеются пригласить полузащитника и нападающего. 

Отмечается, что сам футболист заинтересован в переходе в «Тоттенхэм». Трансфер оценивается в 35 миллионов фунтов. Интерес к Тодибо также проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». 

В текущем сезоне Лиги 1 Жан-Клер провел 14 матчей. Его статистику можно найти здесь.

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15 комментариев
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не дай бог и тодибо упустят. за 35 миллионов это просто ограбление ниццы. это идеальный цз для мю. если уж и его прошляпим, то как бы наши полномочия на этом всё
не зря ньюкасл и ттх (с нормальным менеджментом и скаутами) уже на него нацелились. надо забирать, даже в зимнее ТО. надеюсь рэтклиф подсобит в ницце !
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Ответ Bunyod Turgunov
По габаритам и навыкам Тодибо и Араухо одинаковые защитники но один заиграл за Барсу а у другого не получился.
У Салибы тоже сперва не получилось в Арсенале, но после года во Франции стал основным.
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Нереально. Ретлифф не продаст его прямым конкурентам, тем более за 35, продадут его только в МЮ.
ТТХ начал заниматься позерством. Зимой таких прайсов за нормальных ЦЗ не будет, вишни запросили у кур 70М за Забарного, например
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Ответ Bunyod Turgunov
По габаритам и навыкам Тодибо и Араухо одинаковые защитники но один заиграл за Барсу а у другого не получился.
Тодибо прекрасно играл когда ему давали игровое время, несмотря на отсутствие опыта он просто съел Лаутаро когда Барса уже вышла в плей-офф, а Интеру Конте была необходима победа. Проблема Тодибо была в его характере судя по всему, не вписался в коллектив или не поладил с тренером, в итоге Барт его просто отдал за бесценок
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Ответ MESSIya
Барса заработает. Там вроде 20% от продажи прописано.
рычаг?
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По габаритам и навыкам Тодибо и Араухо одинаковые защитники но один заиграл за Барсу а у другого не получился.
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видимо ТТХ хочет ворваться в топ-4
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Барса заработает. Там вроде 20% от продажи прописано.
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Какой-то сложный вариант, походу )
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А заберёт реал в итоге
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Дэйли Мэйл походу Рэтклиффа за дурачка держат - иначе такую новость не объяснить)
А то , что шторы и сороки такие наивные - ни за что не поверю)
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Да купите уже кто-нибудь этого Тодибо! Всё равно кто. Там Барсе небольшой процент с его продажи полагается, а каталонцам деньги ооочень нужны)
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Ответ almatbarsa
Тодибо прекрасно играл когда ему давали игровое время, несмотря на отсутствие опыта он просто съел Лаутаро когда Барса уже вышла в плей-офф, а Интеру Конте была необходима победа. Проблема Тодибо была в его характере судя по всему, не вписался в коллектив или не поладил с тренером, в итоге Барт его просто отдал за бесценок
у Барселоны % от будущей продажи. так что заработают денег
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Ответ Bunyod Turgunov
По габаритам и навыкам Тодибо и Араухо одинаковые защитники но один заиграл за Барсу а у другого не получился.
Агент француза говорил, что это из-за головы. Перешёл в Барсу и снизил требования к себе. Стал хуже работать и тренироваться
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