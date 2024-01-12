Защитник «Осасуны» Гарсия о победном голе «Барсы»: «Был явный фол. В их пользу свистели такие»

Теги Барселона Осасуна Ла Лига судьи Суперкубок Испании Роберт Левандовски Андреас Кристенсен Давид Гарсия Хосе Арнаис Алехандро Муньис Руис Футбол

Защитник «Осасуны» раскритиковал решение судьи засчитать победный гол «Барсы».

В полуфинале Суперкубка Испании счет открыл Роберт Левандовски на 59-й минуте. Игроки «Осасуны» утверждали, что перед голом Андреас Кристенсен сфолил на Хосе Арнаисе. Однако главный арбитр Алехандро Муньис решил засчитать мяч. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Барсы».

– Что можете сказать о голе Левандовского?

– Я пересматривал на гол. Мы все видели, сколько подобных фолов давали в пользу «Барсы» в первом тайме.

Это очень очевидно. Был явный фол [перед голом Левандовского]. Через три минуты был такой же фол, но свистнули в другую сторону.

Случайно или нет, но когда эти фолы случались, они давались в одну и ту же сторону. Я не хочу быть популистом, но это было очевидно, – сказал Давид Гарсия.

Фото: кадр из трансляции Movistar

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31 комментарий
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Жалуйтесь в Спортлото. Касания пятой точки Арнаиса не было. Чистый гол.
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Пусть в баскетбол играют, там такие фолы считают. Отменять гол из-за подобного контакта с пятой точкой - это бред
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Ответ Аврал
Комментарий скрыт
Точно ’Реалист’, потому что там даже касания поясницы не было , за которую этот чувак держался и делал вид что умирает. Не на одном из повторов ,даже минимального касания этой точки тела ( поясницы) со стороны Кристинсена не видно
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Они еще спорят с этим эпизодом. Мне было бы стыдно такое заявлять после матча. 😁
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Судья без повторов был рядом и сразу сказал вставай, все чисто. Он чисто видел эпизод. А за фол последней надежды почему он красную не дал игроку Осасуны не хотят прояснить? Ближе этого защитника к воротам никого не было.
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а если бы за такой "фол" пенальти в ворота Осасуны поставили что бы он сказал ?
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Ответ Benjamin
Пусть в баскетбол играют, там такие фолы считают. Отменять гол из-за подобного контакта с пятой точкой - это бред
Контакт с пятой точкой называется по-другому.. ))
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Ответ Роман
Судейская победа Барселоны.
Тебе видимо приятно наблюдать за Барсой, матчи ее смотришь, комменты на ветке Барсы оставляешь)
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Ответ Аврал
Комментарий удален модератором
Ара -- это попугай. И судя по потому ,что Вы не смотрели матч ,но готовы делать такие выводы заранее , не смотря матч, то Ара -- это Вы.
Чтобы Вы в этом убедились, приведу вам простой пример из прошлогоднего Сеперкубка , тоже проходившего в СА.
И Реал и Барса вышли из своих полуфиналом только в серии пенальти, хотя там было прилично моментов, где судьи могли убить их соперников , при желании. То есть судьи тащили оба клуба и """засуживали""" их соперников , в такой лотерее, как серии пенальти?))
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Ответ Benjamin
Пусть в баскетбол играют, там такие фолы считают. Отменять гол из-за подобного контакта с пятой точкой - это бред
Да не было там контакта!
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Ответ Igor Chuhmanov
Судья побоялся, что снова Хави ныть будет, а всех уже тошнит от его нытья, вот и помог ВАРселоне
ага ещё потом Хави ещё и ролик на Мадрид тв выпустит где на судейство жаловаться будет
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осасуновские плаксы)
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Трансфер в Реал прям напрашивается
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Ответ Эзиз Халлыев
Тебе видимо приятно наблюдать за Барсой, матчи ее смотришь, комменты на ветке Барсы оставляешь)
Рома - мазохист. Страдает последние 15 лет за редкими исключениями 😂
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Вообще странно слышать такие заявления. Это судьи виноваты что Осасуна не взяла Суперкубок? И в том что идёте в середине таблицы Ла Лиги наверняка они тоже виновны.
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Ответ Аврал
Возможно я Вас обидел Арой)Каюсь,времена видимо меняются.За это -пардон).Во времена моей молодости,когда я служил в армии с армянами,у нас это было нормально и не обидно.Я знаю буквальное значение этого слова в Армении,но так же я знаю кучу ругательств на этом же языке и повторю их в финале...:)
Да я просто не люблю обращение по принципу национальности, меня зовут Леван, а не Ара.
Я же не позволяю себе называть , какого-нибудь условного русского с другим именем "Васян" или "Ванек".

А ругаться на армянском можете сколько угодно в финале)
Это Ваше право)
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Учитывая, то, что красная на рафинье была чистая. Даже мадридский судейский портал про это пишет
https://twitter.com/ArchivoVAR/status/1745535189827084623?t=e7PwB0AUFqzPWe4guBzoYg&s=19
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Ответ Леван Мкртчян
Точно ’Реалист’, потому что там даже касания поясницы не было , за которую этот чувак держался и делал вид что умирает. Не на одном из повторов ,даже минимального касания этой точки тела ( поясницы) со стороны Кристинсена не видно
Комментарий удален модератором
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