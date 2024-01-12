Защитник «Осасуны» Гарсия о победном голе «Барсы»: «Был явный фол. В их пользу свистели такие»
Защитник «Осасуны» раскритиковал решение судьи засчитать победный гол «Барсы».
В полуфинале Суперкубка Испании счет открыл Роберт Левандовски на 59-й минуте. Игроки «Осасуны» утверждали, что перед голом Андреас Кристенсен сфолил на Хосе Арнаисе. Однако главный арбитр Алехандро Муньис решил засчитать мяч. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Барсы».
– Что можете сказать о голе Левандовского?
– Я пересматривал на гол. Мы все видели, сколько подобных фолов давали в пользу «Барсы» в первом тайме.
Это очень очевидно. Был явный фол [перед голом Левандовского]. Через три минуты был такой же фол, но свистнули в другую сторону.
Случайно или нет, но когда эти фолы случались, они давались в одну и ту же сторону. Я не хочу быть популистом, но это было очевидно, – сказал Давид Гарсия.
Фото: кадр из трансляции Movistar
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Чтобы Вы в этом убедились, приведу вам простой пример из прошлогоднего Сеперкубка , тоже проходившего в СА.
И Реал и Барса вышли из своих полуфиналом только в серии пенальти, хотя там было прилично моментов, где судьи могли убить их соперников , при желании. То есть судьи тащили оба клуба и """засуживали""" их соперников , в такой лотерее, как серии пенальти?))
Я же не позволяю себе называть , какого-нибудь условного русского с другим именем "Васян" или "Ванек".
А ругаться на армянском можете сколько угодно в финале)
Это Ваше право)
https://twitter.com/ArchivoVAR/status/1745535189827084623?t=e7PwB0AUFqzPWe4guBzoYg&s=19