Защитник «Осасуны» Гарсия о победном голе «Барсы»: «Был явный фол. В их пользу свистели такие»

Защитник «Осасуны» раскритиковал решение судьи засчитать победный гол «Барсы».

В полуфинале Суперкубка Испании счет открыл на 59-й минуте. Игроки «Осасуны» утверждали, что перед голом сфолил на . Однако главный арбитр Алехандро Муньис решил засчитать мяч. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Барсы».

– Что можете сказать о голе Левандовского?

– Я пересматривал на гол. Мы все видели, сколько подобных фолов давали в пользу «Барсы» в первом тайме.

Это очень очевидно. Был явный фол [перед голом Левандовского]. Через три минуты был такой же фол, но свистнули в другую сторону.

Случайно или нет, но когда эти фолы случались, они давались в одну и ту же сторону. Я не хочу быть популистом, но это было очевидно, – сказал .

Фото: кадр из трансляции Movistar

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