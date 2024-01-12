Тренер «Осасуны» о судействе в игре с «Барсой»: «С нами поступили несправедливо. Фол перед голом очевиден, это решающий момент»

Теги Барселона Осасуна Ла Лига судьи Суперкубок Испании Роберт Левандовски Андреас Кристенсен Хагоба Аррасате Хосе Арнаис Алехандро Муньис Руис Футбол

Главный тренер «Осасуны» остался недоволен судейством в игре с «Барселоной».

Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании счет открыл Роберт Левандовски на 59-й минуте. Игроки «Осасуны» утверждали, что перед голом Андреас Кристенсен сфолил на Хосе Арнаисе. Однако главный арбитр Алехандро Муньис решил засчитать мяч. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Барсы».

– Чувствуете несправедливость после незафиксированного фола а Арнаисе?

– Да, чувствуем, что с нами поступили несправедливо, потому что критерии судейства были разными на протяжении матча. Фол очевиден. Мы чувствуем, что с нами поступили несправедливо. Это был решающий момент.

Критерии отличались, поэтому мы жаловались. Одни судьи дают играть больше, другие меньше. Это нормально. Но сегодня все было иначе: сегодня речь шла о том, что одни фолы фиксировались, а другие – нет. Вопрос в критериях.

Спустя 5 минут после гола был момент, который он не зафиксировал, но четвертый судья подсказал ему, что это фол, и я заявил: «Вот что ты должен сделать, помоги ему». И он дал мне карточку, – сказал Хагоба Аррасате.

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18 комментариев
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Я сам матч не смотрел, зашел только глянуть момент гола и мне стало смешно, как наигранно Аррасате изображал фол. Мог спокойно принять мяч и не было бы гола, карма
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Ответ AnMe
«Спустя 5 минут после гола был момент, который он не зафиксировал, но четвертый судья подсказал ему, что это фол, и я заявил: «Вот что ты должен сделать, помоги ему». И он дал мне карточку» ——— Вот здесь бы Хави с тобой согласился, он их как раз коллекционирует 😁😁😁👍🏼 нытик.
Скажи такие слова Хави, то здесь в комментариях бы его начали стебать только в путь и говорить какой он нытик )

Но это тренер Осасуны и он не ноет, а только правду говорит )
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надо проверить Муньиса на походы в ресторан в Барселоне.
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Осасуна играла трусливо
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Ответ фк кабинет
Безусловно Муньис отрабатывал зарплату которую получил от нашей Барсы в перерыве.У Осасуны не было шансов в игре против 12 игроков.
У Осасуны не было шансов из-за того, что они играли большую часть времени в 10 человек на своей половине поля )
И начали думать об игре в атаку только после пропущенного гола.

Но вам, конечно, это вообще не важно )
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Ответ Роман
Да и комментатор признал что фол. Все что нужно знать о судействе Барсы.
прям комментатор профессор что-ли)
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Ответ sema mixajlov
Я сам матч не смотрел, зашел только глянуть момент гола и мне стало смешно, как наигранно Аррасате изображал фол. Мог спокойно принять мяч и не было бы гола, карма
Так ему коленом в копчик заехали.
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Ответ Green grass
Так ему коленом в копчик заехали.
Покажи стоп-кадр касания, пожалуйста.
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