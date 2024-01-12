Тренер «Осасуны» о судействе в игре с «Барсой»: «С нами поступили несправедливо. Фол перед голом очевиден, это решающий момент»
Главный тренер «Осасуны» остался недоволен судейством в игре с «Барселоной».
Напомним, в полуфинале Суперкубка Испании счет открыл Роберт Левандовски на 59-й минуте. Игроки «Осасуны» утверждали, что перед голом Андреас Кристенсен сфолил на Хосе Арнаисе. Однако главный арбитр Алехандро Муньис решил засчитать мяч. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Барсы».
– Чувствуете несправедливость после незафиксированного фола а Арнаисе?
– Да, чувствуем, что с нами поступили несправедливо, потому что критерии судейства были разными на протяжении матча. Фол очевиден. Мы чувствуем, что с нами поступили несправедливо. Это был решающий момент.
Критерии отличались, поэтому мы жаловались. Одни судьи дают играть больше, другие меньше. Это нормально. Но сегодня все было иначе: сегодня речь шла о том, что одни фолы фиксировались, а другие – нет. Вопрос в критериях.
Спустя 5 минут после гола был момент, который он не зафиксировал, но четвертый судья подсказал ему, что это фол, и я заявил: «Вот что ты должен сделать, помоги ему». И он дал мне карточку, – сказал Хагоба Аррасате.
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Но это тренер Осасуны и он не ноет, а только правду говорит )
И начали думать об игре в атаку только после пропущенного гола.
Но вам, конечно, это вообще не важно )