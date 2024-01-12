Аллегри про 4:0 с «Фрозиноне»: «Игроки «Юве» получили удовольствие и повеселили публику. Хорошо, что не пропустили»
Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Фрозиноне» (4:0).
Туринский клуб вышел в полуфинал Кубка Италии.
«Спасибо ребятам за отличное выступление, они получили удовольствие и повеселили публику. Мы должны сосредоточиться на настоящем и ближайшем будущем.
В апреле нас ждет замечательный полуфинал против «Лацио», но до этого нам нужно сосредоточиться на Серии А.
То, что нам удалось не пропустить, хорошо, поскольку в последнее время мы слишком легко пропускали. Мы должны понимать, когда нужно сильно прессинговать, а когда контролировать, и в этом смысле команда стала лучше», – сказал тренер «Ювентуса».
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Значит тренер наконец-то начал отрабатывать свою зарплату, раскрывать потенциал состава предоставленного клубом.
Бум, надеяться, Макс "долго запрягал, да теперь быстро поедет".
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