Аллегри про 4:0 с «Фрозиноне»: «Игроки «Юве» получили удовольствие и повеселили публику. Хорошо, что не пропустили»

Теги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Массимилиано Аллегри Фрозиноне Футбол

Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Фрозиноне» (4:0).

Туринский клуб вышел в полуфинал Кубка Италии.

«Спасибо ребятам за отличное выступление, они получили удовольствие и повеселили публику. Мы должны сосредоточиться на настоящем и ближайшем будущем.

В апреле нас ждет замечательный полуфинал против «Лацио», но до этого нам нужно сосредоточиться на Серии А.

То, что нам удалось не пропустить, хорошо, поскольку в последнее время мы слишком легко пропускали. Мы должны понимать, когда нужно сильно прессинговать, а когда контролировать, и в этом смысле команда стала лучше», – сказал тренер «Ювентуса».

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3 комментария
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Стоило команде начать стремиться играть проактивно: смелее, быстрее двигать мяч - игроки начали прогрессировать, а результаты обрели основательность и закономерность. Не вопреки игре, а благодаря ей.

Значит тренер наконец-то начал отрабатывать свою зарплату, раскрывать потенциал состава предоставленного клубом.
Бум, надеяться, Макс "долго запрягал, да теперь быстро поедет".
Продолжит в том же духе - Будет нашим королём ©
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Крутой чувак, непробиваемый
Делает то, что лучше всего получается - побеждает...
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