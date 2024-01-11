Аллегри проводит 400-й матч во главе «Юве». Больше только у Липпи (405) и Трапаттони (596)

Теги Ювентус серия А Италия Кубок Италии Марчелло Липпи Джованни Трапаттони рекорды Массимилиано Аллегри Фрозиноне Футбол

Массимилиано Аллегри проводит 400-й матч во главе «Ювентуса».

Юбилейной для итальянца стала игра в рамках Кубка Италии с «Фрозиноне».

Больше матчей во главе «Юве» только у Марчелло Липпи (405) и Джованни Трапаттони (596).

Из 399 предыдущих игр «Ювентус» под руководством Массимилиано выиграл 264 (66%).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Фрозиноне».

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20 комментариев
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Ответ Павел Шилкин
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При всей моей нелюбви к стилю игры Аллегри - физруки не становятся шестикратными чемпионами Италии, и не выходят два раза в финал ЛЧ
+32
-1
+31
Никогда бы не подумал, что обойдет Липпи
+11
-1
+10
Ответ Павел Шилкин
Комментарий скрыт
Аллегри легенда, резюме говорит само за себя, неудачные пару лет не перечёркивают его достижения.

Ну и к тому же сейчас плохенький состав бюджетно ограниченного Юве претендует на титул, всё норм.
+15
-5
+10
Аллегри практически в одном ряду, с не побоюсь этого слова, легендами Юве.
+3
0
+3
Ответ Артем Алмазов
На багаже Конте.
Багаж Конте в еврокубках -хаха
+2
0
+2
Ответ Вадим flanec
Аллегри практически в одном ряду, с не побоюсь этого слова, легендами Юве.
Лучший тренер Юве 21 века очевидно
5 чемпионств, 2 финала ЛЧ
+2
0
+2
Удачи, Алленаторе!
+2
-1
+1
Ну свое имя в историю Юве он еще первым приходом вписал
Помню когда его назначили после увольнения из Милана, мало кто верил, что с ним что-то добьются вообще
+2
-1
+1
Ответ Павел Шилкин
ну, в Ювентусе он был пятикратным. И в то время не было достойных конкурентов. И близко ни одного. Ни у кого нет таких ресурсов в Италии, чтобы совершать такие покупки. Дошел до финала дважды - круто. Но всё-таки не выиграл.
И близко ни одного? То есть Наполи Сарри и Рома, набиравшие под 90 очков, это не конкуренты? Несколько чемпионств Юве вырвал буквально на характере, приходилось штамповать по 10-15 побед подряд, чтоб держать темп, заданный тем же Наполи в сезонах 15/16 и 17/18, цена ошибки была крайне высока, а тут берут и уверенно пишут "не было конкуренции". Да даже последнее скудетто с Сарри не далось Юве легко, до коронавирусной паузы Лацио и интер впритык стояли, и Аталанта неподалёку, повезло что летом конкуренты долго в себя приходили и удалось отрыв создать, потому что концовку Юве провалил полностью и побеждал уже еле-еле.
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Макс легенда, по праву в одном ряду с Липпи и Траппатони
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Ответ Артем Алмазов
На багаже Конте.
Багаж Конте был, только вот что-то в еврокубках не помог совсем. А при Аллегри было 2 финала ЛЧ. Наверное это багаж... Не знаю, когда там в последний раз Юве в финале играл без Макса? В прошлом веке небось?
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Ответ Фарид Харисов
Багаж Конте был, только вот что-то в еврокубках не помог совсем. А при Аллегри было 2 финала ЛЧ. Наверное это багаж... Не знаю, когда там в последний раз Юве в финале играл без Макса? В прошлом веке небось?
2003
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Ответ Павел Шилкин
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Аллегри топ
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Ответ Артем Алмазов
На багаже Конте.
Багаж Конте - это вылет в ЛЧ от сарая и Бенфики, тем более летом 2015 пол состава ушло
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Ответ Фарид Харисов
Аллегри легенда, резюме говорит само за себя, неудачные пару лет не перечёркивают его достижения. Ну и к тому же сейчас плохенький состав бюджетно ограниченного Юве претендует на титул, всё норм.
Ну так-то и у Липпи с Траппатони вторые заходы похуже первых, с Траппатони так вообще похоже.
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Ответ kaka10
Лучший тренер Юве 21 века очевидно 5 чемпионств, 2 финала ЛЧ
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