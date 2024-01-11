Аллегри проводит 400-й матч во главе «Юве». Больше только у Липпи (405) и Трапаттони (596)
Массимилиано Аллегри проводит 400-й матч во главе «Ювентуса».
Юбилейной для итальянца стала игра в рамках Кубка Италии с «Фрозиноне».
Больше матчей во главе «Юве» только у Марчелло Липпи (405) и Джованни Трапаттони (596).
Из 399 предыдущих игр «Ювентус» под руководством Массимилиано выиграл 264 (66%).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Фрозиноне».
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Ну и к тому же сейчас плохенький состав бюджетно ограниченного Юве претендует на титул, всё норм.
5 чемпионств, 2 финала ЛЧ
Помню когда его назначили после увольнения из Милана, мало кто верил, что с ним что-то добьются вообще