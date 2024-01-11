Аллегри проводит 400-й матч во главе «Юве». Больше только у Липпи (405) и Трапаттони (596)

Массимилиано Аллегри проводит 400-й матч во главе «Ювентуса».

Юбилейной для итальянца стала игра в рамках Кубка Италии с « ».

Больше матчей во главе «Юве» только у (405) и (596).

Из 399 предыдущих игр « » под руководством выиграл 264 (66%).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Фрозиноне».

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