«Локомотив» отдает Педриньо «Сантосу» в аренду. Хавбек уже подписал контракт с клубом 2-й лиги

Теги Локомотив Сантос высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Америка Минейро Педриньо Перейра Футбол

Принадлежащий «Локомотиву» Педриньо Перейра будет играть за «Сантос».

Последние полгода полузащитник провел в «Америка Минейро». Теперь он снова отправится в аренду на сезон, сообщила Роберта Порфирио, представительница футболиста.

Педриньо уже подписал контракт с «Сантосом» и прибыл на его базу. На данный момент в документах не хватает только подписи Марсело Тейшейры, президента клуба.

«Сантос» будет выплачивать игроку зарплату в полном объеме, никаких выплат «Локомотиву» не предусмотрено.

В декабре «Сантос» вылетел в бразильскую Серию Б впервые в своей 111-летней истории.

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11 комментариев
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Педриньо просто попал под действие нового закона о запрете ЛГБТ.
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Удачи! Временами не плохой футбол показывал.
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Ответ goldberg 77
В тех матчах за Локо, которые видел, он был весьма неплох, да и пригодился бы во второй половине сезона! Техника у игрока хорошая, но, видимо, есть проблемы с головой, раз сразу на рожон полез с тренерским штабом и руководством...
техничные игроки не нужны команде. посмотри во что превратился Пиняев, это же просто пробежись да навесь.
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Педро Габриэл, а не какой-то там Педриньо.
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Сантос счас даже не в высшей лиге Бразилии играет
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Как он так скатился, интересно? Я про Педриньо. Хотя... И про Сантос тоже так можно сказать - вторая лига...
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Я уже запутался в Педриньях
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В тех матчах за Локо, которые видел, он был весьма неплох, да и пригодился бы во второй половине сезона!
Техника у игрока хорошая, но, видимо, есть проблемы с головой, раз сразу на рожон полез с тренерским штабом и руководством...
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Ну может поможет Сантосу обратно вернуться и на него внимание обратят. А то для Локо он пока явно актив под списание, увы.

Ну только если тренер не сменится.
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Ответ S. A.
Сантос счас даже не в высшей лиге Бразилии играет
помнится времена, когда они в финале КЧМ играли
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