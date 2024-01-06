«Локомотив» отдает Педриньо «Сантосу» в аренду. Хавбек уже подписал контракт с клубом 2-й лиги
Принадлежащий «Локомотиву» Педриньо Перейра будет играть за «Сантос».
Последние полгода полузащитник провел в «Америка Минейро». Теперь он снова отправится в аренду на сезон, сообщила Роберта Порфирио, представительница футболиста.
Педриньо уже подписал контракт с «Сантосом» и прибыл на его базу. На данный момент в документах не хватает только подписи Марсело Тейшейры, президента клуба.
«Сантос» будет выплачивать игроку зарплату в полном объеме, никаких выплат «Локомотиву» не предусмотрено.
В декабре «Сантос» вылетел в бразильскую Серию Б впервые в своей 111-летней истории.
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Техника у игрока хорошая, но, видимо, есть проблемы с головой, раз сразу на рожон полез с тренерским штабом и руководством...
Ну только если тренер не сменится.