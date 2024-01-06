«Локомотив» отдает Педриньо «Сантосу» в аренду. Хавбек уже подписал контракт с клубом 2-й лиги

Принадлежащий «Локомотиву» Педриньо Перейра будет играть за «Сантос».

Последние полгода полузащитник провел в « ». Теперь он снова отправится в аренду на сезон, сообщила Роберта Порфирио, представительница футболиста.

уже подписал контракт с « » и прибыл на его базу. На данный момент в документах не хватает только подписи Марсело Тейшейры, президента клуба.

«Сантос» будет выплачивать игроку зарплату в полном объеме, никаких выплат « » не предусмотрено.

В декабре «Сантос» вылетел в бразильскую Серию Б впервые в своей 111-летней истории.

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