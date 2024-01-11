«Арсеналу» интересен Зиркзее. «Болонья» хочет около 50 млн фунтов, трансфер маловероятен в январе
Джошуа Зиркзее заинтересовал «Арсенал».
По данным The Telegraph, лондонский клуб восхищается форвардом «Болоньи» и следит за ним. Итальянцы хотят за Зиркзее в районе 50 млн фунтов.
При этом трансфер маловероятен в январе. «Арсенал» открыт для сделки, но не готов много тратить.
Также в клубе считают, что их состав сейчас сбалансирован. «Болонья» также не хочет расставаться с Зиркзее зимой.
За 18 матчей в Серии А в этом сезоне Зиркзее забил 7 голов – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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