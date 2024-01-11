«Арсеналу» интересен Зиркзее. «Болонья» хочет около 50 млн фунтов, трансфер маловероятен в январе

Теги премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Болонья Джошуа Зиркзее Футбол

Джошуа Зиркзее заинтересовал «Арсенал».

По данным The Telegraph, лондонский клуб восхищается форвардом «Болоньи» и следит за ним. Итальянцы хотят за Зиркзее в районе 50 млн фунтов. 

При этом трансфер маловероятен в январе. «Арсенал» открыт для сделки, но не готов много тратить.

Также в клубе считают, что их состав сейчас сбалансирован. «Болонья» также не хочет расставаться с Зиркзее зимой.

За 18 матчей в Серии А в этом сезоне Зиркзее забил 7 голов – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зиркзее это топ форвард на перспективу, а нам нужно здесь и сейчас. Нам нужен забивала, а не молодой пацан из серии А.
+1
0
+1
В каждой новости по нему, переходя в профиль - не могу развидеть на фотке Делле Алли с париком и бородкой😂
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий