«Ювентус» может подписать Зиркзее летом. Форвард «Болоньи» оценен в 40 млн евро (Calciomercato)
Джошуа Зиркзее заинтересовал «Ювентус».
По данным Calciomercato, нападающий нравится туринцам, однако пока они не собираются вести переговоры с «Болоньей». «Бьянконери» хотят летом разобраться, как поступить с Душаном Влаховичем, и после этого уже могут попробовать подписать нидерландца.
Отмечается, что цена форварда – 40 млн евро. Ранее сообщалось, что 50% от суммы сделки получит «Бавария».
За 17 матчей в Серии А в этом сезоне Зиркзее забил 7 голов – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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