«Ювентус» может подписать Зиркзее летом. Форвард «Болоньи» оценен в 40 млн евро (Calciomercato)

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Болонья Душан Влахович Джошуа Зиркзее деньги Футбол

Джошуа Зиркзее заинтересовал «Ювентус».

По данным Calciomercato, нападающий нравится туринцам, однако пока они не собираются вести переговоры с «Болоньей». «Бьянконери» хотят летом разобраться, как поступить с Душаном Влаховичем, и после этого уже могут попробовать подписать нидерландца.

Отмечается, что цена форварда – 40 млн евро. Ранее сообщалось, что 50% от суммы сделки получит «Бавария».

За 17 матчей в Серии А в этом сезоне Зиркзее забил 7 голов – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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Лучше Тиаго Мотту бы подписали. Всяко будет дешевле, а пользы и побольше может выйти. А там и с Влаховичем придумывать ничего не придётся.
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Видимо Аллегри останется, раз Влашичу ищут замену
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выгоднее будет в МЮ продать, 100 это 100 все таки
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Интересно, Аллегри и этого форварда убьют?
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