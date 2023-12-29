«Ювентус» может подписать Зиркзее летом. Форвард «Болоньи» оценен в 40 млн евро (Calciomercato)

Джошуа Зиркзее заинтересовал «Ювентус».

По данным Calciomercato, нападающий нравится туринцам, однако пока они не собираются вести переговоры с «Болоньей». «Бьянконери» хотят летом разобраться, как поступить с , и после этого уже могут попробовать подписать нидерландца.

Отмечается, что цена форварда – 40 млн евро. Ранее сообщалось, что 50% от суммы сделки получит «Бавария».

За 17 матчей в Серии А в этом сезоне забил 7 голов – больше всех в команде. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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