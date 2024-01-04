Инсинье и Бернардески хотят вернуться в Серию А. Лоренцо интересен «Лацио», Федерико общается с Аллегри

Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески могут вернуться в Серию А.

По информации La Gazzetta dello Sport, « » готов расстаться с итальянцами в ближайшее время.

При этом возвращение Инсинье в « » практически исключено, поскольку остается основным игроком на его позиции. Сообщается, что итальянец интересен « », однако римляне не хотят платить за Инсинье слишком высокую цену.

Федерико Бернардески рассматривает возможность возвращения в « » и поддерживает связь с главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри. Однако «бьянконери» вряд ли смогут позволить себе вернуть Бернардески в январе, поскольку в ближайшее время клуб не ожидает дополнительных доходов.

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