Инсинье и Бернардески хотят вернуться в Серию А. Лоренцо интересен «Лацио», Федерико общается с Аллегри
Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески могут вернуться в Серию А.
По информации La Gazzetta dello Sport, «Торонто» готов расстаться с итальянцами в ближайшее время.
При этом возвращение Инсинье в «Наполи» практически исключено, поскольку Хвича Кварацхелия остается основным игроком на его позиции. Сообщается, что итальянец интересен «Лацио», однако римляне не хотят платить за Инсинье слишком высокую цену.
Федерико Бернардески рассматривает возможность возвращения в «Ювентус» и поддерживает связь с главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри. Однако «бьянконери» вряд ли смогут позволить себе вернуть Бернардески в январе, поскольку в ближайшее время клуб не ожидает дополнительных доходов.
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