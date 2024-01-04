Инсинье и Бернардески хотят вернуться в Серию А. Лоренцо интересен «Лацио», Федерико общается с Аллегри

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Лоренцо Инсинье и Федерико Бернардески могут вернуться в Серию А.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Торонто» готов расстаться с итальянцами в ближайшее время.

При этом возвращение Инсинье в «Наполи» практически исключено, поскольку Хвича Кварацхелия остается основным игроком на его позиции. Сообщается, что итальянец интересен «Лацио», однако римляне не хотят платить за Инсинье слишком высокую цену.

Федерико Бернардески рассматривает возможность возвращения в «Ювентус» и поддерживает связь с главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри. Однако «бьянконери» вряд ли смогут позволить себе вернуть Бернардески в январе, поскольку в ближайшее время клуб не ожидает дополнительных доходов.

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13 комментариев
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Ответ Влад Стешенко
Инсинье променял историческое скудетто на игру за заштатную команду МЛС, явно прогадал. Денег поднял, но он и в Неаполе не бедствовал явно
Не факт что с ним в составе скудетто было бы
+9
0
+9
Инсинье променял историческое скудетто на игру за заштатную команду МЛС, явно прогадал. Денег поднял, но он и в Неаполе не бедствовал явно
+10
-3
+7
интер обоих подпишет
+2
0
+2
Ответ Pucheslav
Не факт что с ним в составе скудетто было бы
Понятно, что Хвича на его позиции разрывал, но уходить в МЛС до 30 лет, играя в одном из сильнейших клубов мира - это нонсенс
+3
-1
+2
Сарри бы пригодился Инсинье в Лацио. Он знаком с требованиями тренера и вполне отлично с ними справлялся. Правда вопрос к физической форме, все-таки в МЛС развлекуха, а не футбол по сравнению с Серией А
+1
0
+1
Ответ Влад Стешенко
Понятно, что Хвича на его позиции разрывал, но уходить в МЛС до 30 лет, играя в одном из сильнейших клубов мира - это нонсенс
тот самый один из сильнейших клубов мира, который даже спартачок в ле выносил? хаха
+1
0
+1
Ответ Влад Стешенко
Инсинье променял историческое скудетто на игру за заштатную команду МЛС, явно прогадал. Денег поднял, но он и в Неаполе не бедствовал явно
А стал ли Наполи чемпионом если б он остался?
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Ещё потенциально -2 топа из МЛС на выход))
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Ответ Yu123
тот самый один из сильнейших клубов мира, который даже спартачок в ле выносил? хаха
Действующий чемпион Италии не может не быть таковым
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Ответ Влад Стешенко
конечно, там отрыв 20 очков, главное, был Ким в обороне, его уход был фатальным
С Инсинье и без Хвичи имею ввиду стал бы? Очень сомневаюсь.
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Ответ Влад Стешенко
Действующий чемпион Италии не может не быть таковым
так Инсинье ж не чемпион Италии
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Ответ Влад Стешенко
Понятно, что Хвича на его позиции разрывал, но уходить в МЛС до 30 лет, играя в одном из сильнейших клубов мира - это нонсенс
Так Милинкович-Савич вообще то ли в 26 лет, то ли в 27 лет уехал в Саудовскую Аравию
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