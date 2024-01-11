Агент Дрэгушина о переходе в «Тоттенхэм»: «Не верится, что мы отказали «Баварии». Все еще немного в шоке»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Дженоа агенты Раду Дрэгушин Футбол

Агент Раду Дрэгушина удивлен отказом защитника от предложения «Баварии».

Напомним, ранее защитник «Дженоа» дал согласие на переход в «Тоттенхэм». На Дрэгушина также претендовала «Бавария», предложившая итальянскому клубу более 30 млн евро.

«Не верится, что мы отказали «Баварии». Раду договорился с «Тоттенхэмом» и решил сдержать слово. Мы все еще немного в шоке», – сказал Флорин Манеа.

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11 комментариев
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Вот оно-здоровое отношение игрока и агента-игрок решает сам, а агент помогает все устроить, хоть и шокирован)
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+29
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Слёзы Баварии на асфальте:)
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+2
Красиво сработано! Надеюсь, заиграет, а то с защитой беда в этом сезоне в плане комплектации. А "Баварии" придётся довольствоваться Дайером.
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-2
+1
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Мало того что сериал полная шляпа так сейчас еще полгода везде будет звучать эта фраза-Слово Пацана

Кринж
+4
-3
+1
Ответ Lyuda Kurekina
Мало того что сериал полная шляпа так сейчас еще полгода везде будет звучать эта фраза-Слово Пацана Кринж
а для других слово "кринж" шляпа. и че?
+1
0
+1
Лишил себя ЛЧ,хотя.. кто знает
Но я что-то слабо верю,что кто-то подвинет квартет Ливерпуля АВ МС и Арсенала.
+3
-3
0
загубил карьеру перейдя к серийным лузерам
жаль пацана
+2
-2
0
Ответ Иван Меркушев
Лишил себя ЛЧ,хотя.. кто знает Но я что-то слабо верю,что кто-то подвинет квартет Ливерпуля АВ МС и Арсенала.
да ладно, середина января только, до Арсенала очко, до Виллы три
я бы в середине мая с таким раскладом не был уверен, что нереально подвинуть
+2
-2
0
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