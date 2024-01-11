Агент Дрэгушина о переходе в «Тоттенхэм»: «Не верится, что мы отказали «Баварии». Все еще немного в шоке»

Агент Раду Дрэгушина удивлен отказом защитника от предложения «Баварии».

Напомним, ранее защитник « » дал согласие на переход в «Тоттенхэм». На Дрэгушина также претендовала « », предложившая итальянскому клубу более 30 млн евро.

«Не верится, что мы отказали «Баварии». Раду договорился с « » и решил сдержать слово. Мы все еще немного в шоке», – сказал Флорин Манеа.

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