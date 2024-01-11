Агент Дрэгушина о переходе в «Тоттенхэм»: «Не верится, что мы отказали «Баварии». Все еще немного в шоке»
Агент Раду Дрэгушина удивлен отказом защитника от предложения «Баварии».
Напомним, ранее защитник «Дженоа» дал согласие на переход в «Тоттенхэм». На Дрэгушина также претендовала «Бавария», предложившая итальянскому клубу более 30 млн евро.
«Не верится, что мы отказали «Баварии». Раду договорился с «Тоттенхэмом» и решил сдержать слово. Мы все еще немного в шоке», – сказал Флорин Манеа.
«Тоттенхэм» вырвал молодого ЦЗ у «Баварии», хотя она давала больше. Король воздуха захотел в АПЛ
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Кринж
Но я что-то слабо верю,что кто-то подвинет квартет Ливерпуля АВ МС и Арсенала.
жаль пацана
я бы в середине мая с таким раскладом не был уверен, что нереально подвинуть