Дрэгушин выбрал «Тоттенхэм», несмотря на предложение «Баварии». Условия личного контракта согласованы

Раду Дрэгушин согласился перейти в «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что на защитника «Дженоа» также претендует «Бавария» – мюнхенцы предложили чуть более 30 млн евро. «Тоттенхэм» предложил 25+5 млн евро и аренду защитника Джеда Спенса.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Дрэгушин сделал выбор в пользу «Тоттенхэма». Защитник уже согласовал со «шпорами» условия личного контракта.

Подробную статистику выступлений Дрэгушина можно найти здесь.

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