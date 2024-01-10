Дрэгушин выбрал «Тоттенхэм», несмотря на предложение «Баварии». Условия личного контракта согласованы
Раду Дрэгушин согласился перейти в «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что на защитника «Дженоа» также претендует «Бавария» – мюнхенцы предложили чуть более 30 млн евро. «Тоттенхэм» предложил 25+5 млн евро и аренду защитника Джеда Спенса.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Дрэгушин сделал выбор в пользу «Тоттенхэма». Защитник уже согласовал со «шпорами» условия личного контракта.
Подробную статистику выступлений Дрэгушина можно найти здесь.
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ну или как там вчера аргументировали мюнхенские?
Просто Драгушин глянул какое лого было у байерна в 1938-1945 гг и сделал правильный выбор))
Но ты особо не расстраивайся, мы с барского плеча отдадим вам Дайера как утешительный приз))