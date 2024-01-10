Дрэгушин выбрал «Тоттенхэм», несмотря на предложение «Баварии». Условия личного контракта согласованы

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Дженоа Джед Спенс деньги Раду Дрэгушин Футбол

Раду Дрэгушин согласился перейти в «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что на защитника «Дженоа» также претендует «Бавария» – мюнхенцы предложили чуть более 30 млн евро. «Тоттенхэм» предложил 25+5 млн евро и аренду защитника Джеда Спенса.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Дрэгушин сделал выбор в пользу «Тоттенхэма». Защитник уже согласовал со «шпорами» условия личного контракта.

Подробную статистику выступлений Дрэгушина можно найти здесь.

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22 комментария
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Хорошее подписание будет для Шпор
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Топ игрок за копейки
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Я не слежу, но неужели так сильно сдал Де Лигт, что Бавария пытается перехватить молодняка за 30+ млн?
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За трофеями, нн иначе
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но ведь ... Бавария, трофеи ... значок "за победу в Бундеслиге" дадут ...

ну или как там вчера аргументировали мюнхенские?
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Парень выбрал футбол. А именно то, что явно в шпорах у него будет больше шансов играть в основе, чем в баварии. А касаемо финансовой составляющей, ну естественно не копейки будет получать там. Удачи в любом случае.
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Ответ Killiannnn
Утешайте себя)) Он выбрал ттх, поскльку там будет играть, а в Баварии конкуренция. Только дурачек выберет ттх вместо Баварии.
Берите великого Эрика Дайера)))
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Ответ Obdob
утешай себя подобными сказками)) Просто Драгушин глянул какое лого было у байерна в 1938-1945 гг и сделал правильный выбор)) Но ты особо не расстраивайся, мы с барского плеча отдадим вам Дайера как утешительный приз))
Противоречивый довод. Румыния была союзником Германии в период 38-45
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Ответ Ramiz Tamazanov
Я не слежу, но неужели так сильно сдал Де Лигт, что Бавария пытается перехватить молодняка за 30+ млн?
У Маттейса весь сезон проблемы с коленом, а когда их нет, Тухель им не вполне доволен. Уже не раз Леону приходилось играть ЦЗ, а Мин Чжэ на пару месяцев уезжает на кубок Азии...
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Ответ Ramiz Tamazanov
Я не слежу, но неужели так сильно сдал Де Лигт, что Бавария пытается перехватить молодняка за 30+ млн?
Да х его з, я всегда считал Де Лигта чуть более подвижной версией Магваера) Пару раз в прошлом сезоне попадал на матчи Баварии по ТВ, он там оба раза привёз)
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Молодец! Правильный выбор. Хотя бы станет 100% игроком основы
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Ну что же для Баварии шпоры подержали Дайера)
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Отличный вариант для зимнего ТО. Леви хорошо сработал в этот раз. Два трансфера уже оформили, было бы неплохо кого-нибудь в центр поля подписать за оставшиеся три недели.
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любопытно, как адаптируется к апл и конкретно к футболу Постекоглу с высокой линией и офсайдной ловушкой
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Ответ Ramiz Tamazanov
Я не слежу, но неужели так сильно сдал Де Лигт, что Бавария пытается перехватить молодняка за 30+ млн?
Для ротации. У Баварии всего три ЦЗ. Де Лигт, Ким, Упамекано.
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Ответ artem21
Отличный вариант для зимнего ТО. Леви хорошо сработал в этот раз. Два трансфера уже оформили, было бы неплохо кого-нибудь в центр поля подписать за оставшиеся три недели.
сарр,биссума,бентакур,хейберг,скип,даер
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Ответ Sergey Bulaev
сарр,биссума,бентакур,хейберг,скип,даер
Сарр и Биссума на кубке Африки. Дайер и Хейберг могут уйти этой зимой(Дайер особенно близок к уходу). Скип сырой для основы, даже с лавки мало чего показывает. На данный момент доступны Бентанкур, Хейберг, Скипп. Плюс Ло Чельсо может на этой позиции сыграть. Хотелось бы кого-то еще в ротацию.
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Ответ Killiannnn
Утешайте себя)) Он выбрал ттх, поскльку там будет играть, а в Баварии конкуренция. Только дурачек выберет ттх вместо Баварии.
утешай себя подобными сказками))
Просто Драгушин глянул какое лого было у байерна в 1938-1945 гг и сделал правильный выбор))
Но ты особо не расстраивайся, мы с барского плеча отдадим вам Дайера как утешительный приз))
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главное , чтобы он не стал вторым Кирикишем
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