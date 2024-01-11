У Дибалы 4-я травма в сезоне. Форвард «Ромы» не сыграет с «Миланом»

Пауло Дибала получил 4-ю травму в сезоне.

Хавбек «Ромы» повредил мышцы бедра в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Лацио» (0:1). Аргентинец точно не сыграет с «Миланом» в воскресенье.

Отметим, что это четвертая травма Дибалы в сезоне. В августе-сентябре он пропустил 19 дней из-за проблем с приводящей мышцей, в октябре-ноябре – 28 дней из-за повреждения боковой связки колена, в декабре – 17 дней из-за травмы бицепса бедра.

забил 5 голов и отдал 6 голевых передач в 13 матчах Серии А в этом сезоне. Его статистика – здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам