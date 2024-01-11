У Дибалы 4-я травма в сезоне. Форвард «Ромы» не сыграет с «Миланом»

Теги Рома Милан серия А Италия Сборная Аргентины по футболу травмы Пауло Дибала Джанлука Ди Марцио Футбол

Пауло Дибала получил 4-ю травму в сезоне.

Хавбек «Ромы» повредил мышцы бедра в матче 1/4 финала Кубка Италии с «Лацио» (0:1). Аргентинец точно не сыграет с «Миланом» в воскресенье.

Отметим, что это четвертая травма Дибалы в сезоне. В августе-сентябре он пропустил 19 дней из-за проблем с приводящей мышцей, в октябре-ноябре – 28 дней из-за повреждения боковой связки колена, в декабре – 17 дней из-за травмы бицепса бедра.

Дибала забил 5 голов и отдал 6 голевых передач в 13 матчах Серии А в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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8 комментариев
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Бедолага... Здоровья!
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Из 5 голов - 3 с пенальти. Поэтому он и не в Ювентусе и оказался даже бесплатно не нужен никому из топ-клубов. Никому не нужен пусть талантливый и креативный, но хрустальный футболист, ещё и с завышенными на тот момент требованиями по зарплате. Юве не выиграл конечно от ухода Пауло, он мог бы пригодиться во многих матчах, но и не проиграл, так как всё равно бы Дибала играл по графику 3 через 3. Жаль что сдавать начал так рано, с таким здоровьем дай бог ещё пару лет отыграть на высоком уровне, наверное надо искать менее интенсивный чемпионат, в МЛС он мог бы зажечь, игроков такого уровня там практически нет.
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без Дибалы Роме проще технарь получить и не ехать в Милан
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У Ромы совершенно потрясающий набор хрусталя и дерева, слегка разбавленный сбитыми летчиками и молодежью, учитывая, что среди этого разнообразия есть чемпионы мира, чемпионы Европы, обладатель кубка Америки, победители Лиги Европы, победитель Лиги Чемпионов и Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, обладатель кубка китайской футбольной ассоциации и даже лучший футболист чемпионата России по версии СЭ!!!
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Дзагоев Моуриньо
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Совсем Паоло посыпался…грустно
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Поэтому Юве от него избавился, тяжело его как основного рассматривать, постоянные травмы, хотя футболист мирового уровня
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