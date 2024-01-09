«Спартак» ограничил влияние Абаскаля на трансферы (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Англия Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

Гильермо Абаскаль лишился части влияния на трансферную политику «Спартака».

По сведениям Metaratings, в клубе приняли решение ограничить функционал главного тренера: теперь он может только высказывать свои пожелания, но определять шаги клуба на рынке – нет.

Отмечается, что большую роль в трансферной деятельности будут играть спортивный директор Томаш Амарал и селекционный отдел «Спартака».

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20 комментариев
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Ещё бы верить всяким сайтам типа Metaratings,ага))
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Ответ Дмитрий9779
В руководстве должны быть люди из футбола,а не те кому можно накапать про того или иного футболиста и попилить на трансфере,скорее всего без этих руководителей.У них должен быть интерес к команде,а не тупо выделение денег.
а Медведев из какого футбола?
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Амаральное решение, подумал Абаскаль
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А из-за чего?
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Ответ dwjftprxkf
А из-за чего?
Возможно, это было требование нового спортивного директора при подписании контракта. На мой взгляд, именно с его стороны этот шаг был бы достаточно логичным - иметь больше полномочий (которыми в данном случае придется делиться с меньшим количеством людей) и более весомое, если можно так выразиться, право голоса для приятия решений. Поскольку наверняка есть и определенные требования, предъявляемые к его работе и результатам...
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Ответ Ебздрогыч
Амаральное решение, подумал Абаскаль
я тебя абскакаль, подумал Амарал
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И что изменилось. Как не было реального влияния, так и не будет
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в офисе спартака видимо вместо паркета или ковролина лежат грабли)
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Если предположить, что Абаскаль летом уйдет, логичный шаг. Главное, чтобы потом тренера взяли под определённый стиль и трансферы, а не как было, например, с назначением Руя Витории.
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Ответ dwjftprxkf
А из-за чего?
Что бы не раскидывался деньгами, правильное решение
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Ответ dwjftprxkf
А из-за чего?
почему люди минус ставят
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Ответ Байтулла Дагиров
а Медведев из какого футбола?
из американского
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Ответ Байтулла Дагиров
а Медведев из какого футбола?
Из телеграммного ))
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