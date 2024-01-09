«Спартак» ограничил влияние Абаскаля на трансферы (Metaratings)

Гильермо Абаскаль лишился части влияния на трансферную политику «Спартака».

По сведениям Metaratings, в клубе приняли решение ограничить функционал главного тренера: теперь он может только высказывать свои пожелания, но определять шаги клуба на рынке – нет.

Отмечается, что большую роль в трансферной деятельности будут играть спортивный директор и селекционный отдел « ».

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