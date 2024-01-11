«Санчо – один из главных трансферных провалов «МЮ». Игрок такого уровня не должен сидеть в запасе из-за характера, нельзя ставить себя выше тренера». Саа о Джейдоне

Теги Манчестер Юнайтед Луи Саа премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Луи Саа разочарован выступлениями Джейдона Санчо за «Манчестер Юнайтед».

«Джейдон Санчо – один из главных трансферных провалов «Манчестер Юнайтед». Нельзя, чтобы игрок такого уровня сидел в запасе из-за характера. Мы знаем, что он достаточно хорош, вот почему это кажется неправильным.

Нельзя ставить себя в такую ситуацию и думать, что ты выше тренера. Что бы ни случилось, я не поддерживаю Санчо, и для меня, как для болельщика «Юнайтед», это тяжело. Это просто ужасно», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Paddy Power.

Напомним, Санчо не играл за «Манчестер Юнайтед» с августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Сообщалось, что вингер близок к возвращению в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

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17 комментариев
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Санча воспитанник Сити, это они специально подложили такую замедленную бомбу, чтобы выбить почву из под ног Эрика. В конце концов лысый шарлатан должен остаться один.
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Не знаю в точности эту историю. Всю информацию читал в новостях так как и все,но мне кажется , что Тен Хаг немного перегнул палку с своим воспитанием. Из-за того , что Санчо не извинился , делать такую трагедию. Парень молодой , возможно глупый немного , как его наставник , считаю , что он мог как-то по-другому поступить в этой ситуации.
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Главный на данный момент несомненно Антошка, на втором месте Антошка кислолицый
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Ответ Kien_6
Не знаю в точности эту историю. Всю информацию читал в новостях так как и все,но мне кажется , что Тен Хаг немного перегнул палку с своим воспитанием. Из-за того , что Санчо не извинился , делать такую трагедию. Парень молодой , возможно глупый немного , как его наставник , считаю , что он мог как-то по-другому поступить в этой ситуации.
По-другому уже поступали с ним. И кнут и пряник пробовали. Парень совсем глупый, у него приоритеты в жизни неправильные и рядом нет кого-то умного, кто может дать правильные советы или наставления. Ну или он просто никого не слушает. Таланта там достаточно, но карьера затухнет с таким отношением даже до 30 лет.
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Саа сам в своё время оказался провалом в МЮ, когда так и не смог заменить Нистелроя
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А нормально тянуть всех из Аякса, который кстати тоже особо ничего не показывал в Европе, (а те кто кто показывал давно распиханы по топ клубам) приходить в клуб на недовольных щах, пытаться через своё я завоевать уважение у кого-то, приобрести как минимум семерых игроков и не дать никакого результата? Он купил почти состав, давай результат! И эти смешные интервью. Просто идиотские. Вот щас выиграли у Уигана в кубке. Ставлю любые деньги на то что в следующем туре апл будет провал. Ничья потолок с кем бы не играли. Тег хаг- букашка тренерского цеха
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Ответ Kien_6
Не знаю в точности эту историю. Всю информацию читал в новостях так как и все,но мне кажется , что Тен Хаг немного перегнул палку с своим воспитанием. Из-за того , что Санчо не извинился , делать такую трагедию. Парень молодой , возможно глупый немного , как его наставник , считаю , что он мог как-то по-другому поступить в этой ситуации.
Да ладно бы еще он играл нормально. Полено поленом.
Вообще не жалко.
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Ответ Kien_6
Не знаю в точности эту историю. Всю информацию читал в новостях так как и все,но мне кажется , что Тен Хаг немного перегнул палку с своим воспитанием. Из-за того , что Санчо не извинился , делать такую трагедию. Парень молодой , возможно глупый немного , как его наставник , считаю , что он мог как-то по-другому поступить в этой ситуации.
Он тупой! Тренер должен завоевывать уважение человеческими качествами и тем что его подход и методики приносят результат на поле. Игроки всячески прогрессируют и получают удовольствие от процесса, несмотря на некоторые неудачи. А это недоразумение почему-то считает что его априори должны уважать. Хоть молодые хоть старые. Нет! Уважают за дела или за хорошее человеческое отношение.
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Ответ Rio de Janeiro
Саа сам в своё время оказался провалом в МЮ, когда так и не смог заменить Нистелроя
Ну не провал точно, Руда заменить на тот момент мало кто мог впринципе, а так довольно добротно как по мне смотрелся
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Ответ Rio de Janeiro
Саа сам в своё время оказался провалом в МЮ, когда так и не смог заменить Нистелроя
Ни кто не смог бы заменить летучего голландца , он был хорош на скорости , верховые , опережения , открывания , выбор позиции, видения поля и не был нежинкой .
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Ответ Алексей Голубев
А какой у них трансфер за последние лет 5-7 не провал )
Бруно
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Ответ QWertY
Бруно
Согласен
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