«Санчо – один из главных трансферных провалов «МЮ». Игрок такого уровня не должен сидеть в запасе из-за характера, нельзя ставить себя выше тренера». Саа о Джейдоне

Луи Саа разочарован выступлениями Джейдона Санчо за «Манчестер Юнайтед».

« – один из главных трансферных провалов « ». Нельзя, чтобы игрок такого уровня сидел в запасе из-за характера. Мы знаем, что он достаточно хорош, вот почему это кажется неправильным.

Нельзя ставить себя в такую ситуацию и думать, что ты выше тренера. Что бы ни случилось, я не поддерживаю Санчо, и для меня, как для болельщика «Юнайтед», это тяжело. Это просто ужасно», – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в интервью Paddy Power.

Напомним, Санчо не играл за «Манчестер Юнайтед» с августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен . Сообщалось, что вингер близок к возвращению в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды.

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