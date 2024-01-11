Гари Невилл: «20 лет назад в АПЛ было полно команд, игравших в уродливый футбол, чтобы сдержать соперника. Сейчас лига стала более захватывающей – все стараются владеть мячом и забивать»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль Астон Вилла премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

Гари Невилл считает, что АПЛ стала зрелищнее, чем 20 лет назад.

«Мы видим более захватывающую Премьер-лигу, потому что есть такие команды, как «Астон Вилла» и «Тоттенхэм», от которых не ждали ничего сверхъестественного. К тому же команды бьются друг с другом и играют первым номером.

20 лет назад в АПЛ было полно команд, которые играли в довольно уродливый футбол, пытаясь сдержать соперника. Сейчас каждая команда лиги старается сохранять владение мячом, выигрывать матчи, забивать голы. Они всегда мыслят проактивно. 10-15 лет назад такого не было, и это показывает, насколько адаптировалась игра. От этого мы сильно выиграли, потому что [такая игра] захватывает.

Да, получаются странные нулевые ничьи, как в матче «Ливерпуля» с «Манчестер Юнайтед» пару недель назад, но чаще всего в играх есть моменты, голы, и игроки стараются», – сказал бывший игрок «МЮ».

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11 комментариев
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Спасибо надо сказать таким гигантам как Пеп и Клопп,которые преобразили Английский чемпионат,убери из лиги иностранцев,чемпионат вернется к истокам,Саутгейт яркий представитель Английского футбола без иностранцев)
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это правда, сейчас даже Борнмут или Форрест с Лутоном играют в комбинационный футбол
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Появилась Вилла, пропал Челси. В целом, баланс сохранился)
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англичане не умеют играть в футбол просто, пришли иностранцы, поэтому лига стала развиваться, а из англичан футболист как из бразильца хоккеист.
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Ответ Rister81
Спасибо надо сказать таким гигантам как Пеп и Клопп,которые преобразили Английский чемпионат,убери из лиги иностранцев,чемпионат вернется к истокам,Саутгейт яркий представитель Английского футбола без иностранцев)
Правильно. Также, большой вклад в такую трансформацию АПЛ, несомненно внес Арсен Венгер.
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АПЛ сейчас топовая, однозначно
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Только маню сейчас так играет
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Гвардиоле, Клоппу, Почеттино и Антеие за это спасибо.
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А всего-то стоило Гвардиолу позвать.
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