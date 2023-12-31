Гари Невилл: «МЮ» снова стал ужасным. Странная команда, они как йо-йо. Будто думали, что могут играть со скоростью улитки против «Ноттингема»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Ноттингем Форест Футбол

Гари Невилл раскритиковал «Ман Юнайтед» после поражения от «Ноттингема» (1:2).

«Манчестер Юнайтед» снова стал нестабильным и ужасным. Команда вернулась в свое худшее состояние.

Этот «Манчестер Юнайтед» – странная команда. При счете 0:0 они будто думали, что могут играть со скоростью улитки. А когда пропустили: «Ой, лучше пошевеливаться». Они вообще не ощущают опасности.

Это было так плохо, особенно с учетом того, насколько хорошо они играли против «Астон Виллы». Эта команда как йо-йо», – заявил бывший защитник манкунианцев.

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13 комментариев
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Мне кажется упоминания йо-йо я не слышал года с 2008. Спасибо, Гарри, напомнил мне о детстве
+18
-1
+17
Ответ Надоело париться в бане
Мне кажется упоминания йо-йо я не слышал года с 2008. Спасибо, Гарри, напомнил мне о детстве
Тамагочи слыхал?
+3
0
+3
Когда класса хватает чтобы собраться на один-два матча в месяц, но не хватает, чтобы преодолеть массированную оборону каждые три дня. Проблемы МЮ легко понять - отсутствие игры и мотивации как таковой. Команда играет только когда на кураже.
+3
-1
+2
МЮ снова стал ужасным...
---------
А он что, успел стать прекрасным? Или один на шару выигранный матч это полная смена курса и настроения?
+2
0
+2
Когда, когда, каков последний период, когда он был относительно стабилен и не ужасен? )
+2
0
+2
Я не понимаю, почему "снова"? Она была и есть ужасная. Бывает попадается соперник,у которого все ещё хуже, типа Челси, или просто фартит, и тогда все кричат "мы вернулись!". Но это просто иллюзия, на которую все почему-то ведутся или хотят вестись. Ужасная игра не может просто взять и испарится. Она есть и она останется. И никакие одиночные успешные игры это не изменят.
+2
0
+2
в смысле снова стал ужасным? он уже лет 10 как тихий ужас !
+1
0
+1
Ответ Надоело париться в бане
Мне кажется упоминания йо-йо я не слышал года с 2008. Спасибо, Гарри, напомнил мне о детстве
Скорее 98го
+1
0
+1
Хотели на изи обыграть великий Ноттингем и идти праздновать новый год, но лесники быстро угомонили их)
+6
-6
0
А по-моему отличная игра! У нас было больше моментов, поэтому мы выиграли, а счет на табло никому не интересен.
0
0
0
Ответ Yury Sin
Я не понимаю, почему "снова"? Она была и есть ужасная. Бывает попадается соперник,у которого все ещё хуже, типа Челси, или просто фартит, и тогда все кричат "мы вернулись!". Но это просто иллюзия, на которую все почему-то ведутся или хотят вестись. Ужасная игра не может просто взять и испарится. Она есть и она останется. И никакие одиночные успешные игры это не изменят.
Всё в точку. Даже добавить нечего.
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