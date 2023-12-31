Гари Невилл: «МЮ» снова стал ужасным. Странная команда, они как йо-йо. Будто думали, что могут играть со скоростью улитки против «Ноттингема»

Гари Невилл раскритиковал «Ман Юнайтед» после поражения от «Ноттингема» (1:2).

« » снова стал нестабильным и ужасным. Команда вернулась в свое худшее состояние.

Этот «Манчестер Юнайтед» – странная команда. При счете 0:0 они будто думали, что могут играть со скоростью улитки. А когда пропустили: «Ой, лучше пошевеливаться». Они вообще не ощущают опасности.

Это было так плохо, особенно с учетом того, насколько хорошо они играли против «Астон Виллы». Эта команда как йо-йо», – заявил бывший защитник манкунианцев.

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