Депутат Свищев о Всероссийском дне футбола: «Футбол – самая популярная игра на планете и в России. РФС нужно продумать программу и идеологию праздника, чтобы это была не просто трата денег»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС болельщики Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Футбол

Депутат Дмитрий Свищев поддержал идею учреждения Всероссийского дня футбола.

Сообщалось, что РФС планирует приурочить праздник к финалу Фонбет Кубка России. В рамках Всероссийского дня футбола планируется проводить футбольные фестивали по всей стране в течение нескольких дней.

«Я готов поддержать любые инициативы, которые направлены на развитие спорта. Конечно, футбол – самая популярная игра на территории, наверное, всей планеты и в России тоже. Поэтому было бы неплохо, если бы День футбола пошел на развитие этого вида спорта.

Конечно, для этого нужно РФС, клубам, спортшколам и спортивной общественности продумать программу и идеологию этого дня. Чтобы это была не просто трата денег, а спортивный праздник, направленный на пропаганду здорового образа жизни и развития футбола. Тогда, я думаю, это хорошее начинание», – сказал Свищев.

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11 комментариев
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Всероссийское дно футбола
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Благодаря таким депутатам, дно футбола у нас все глубже и глубже
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Да, до дна футбола нам уже недолго осталось
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хоть от футбола уберите свою идеологию, скоты
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Всем бы проблемы этого депутата, как правильно бюджетные деньги освоить, особенно замерзающим жителям с прогнившей инфраструктурой ЖКХ
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Можно ещё праздник дорожного полотна устроить, например
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Ну страна с первой экономикой в Европе может себе это позволить, под санкциями выстояли, теперь можно и о праздниках подумать, чтобы народ был более счастлив, молодцы
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Не пойму, в прошлом году уже учредили и отпраздновали этот "всероссийский день футбола"
https://rfs.ru/news/218165
В этом году заново решили учредить? )) Или в РФС аквариумные рыбки.
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Такими темпами скоро и для похода в туалет своя идеология будет
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Дно российского футбола
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Сначала лишили праздника введя фан айди а теперь ищут пути возвращения праздника. Странные люди.
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