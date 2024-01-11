Депутат Свищев о Всероссийском дне футбола: «Футбол – самая популярная игра на планете и в России. РФС нужно продумать программу и идеологию праздника, чтобы это была не просто трата денег»

Депутат Дмитрий Свищев поддержал идею учреждения Всероссийского дня футбола.

Сообщалось, что РФС планирует приурочить праздник к финалу Фонбет Кубка России. В рамках Всероссийского дня футбола планируется проводить футбольные фестивали по всей стране в течение нескольких дней.

«Я готов поддержать любые инициативы, которые направлены на развитие спорта. Конечно, футбол – самая популярная игра на территории, наверное, всей планеты и в России тоже. Поэтому было бы неплохо, если бы День футбола пошел на развитие этого вида спорта.

Конечно, для этого нужно РФС, клубам, спортшколам и спортивной общественности продумать программу и идеологию этого дня. Чтобы это была не просто трата денег, а спортивный праздник, направленный на пропаганду здорового образа жизни и развития футбола. Тогда, я думаю, это хорошее начинание», – сказал Свищев.

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