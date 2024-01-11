РФС планирует учредить Всероссийский день футбола, приуроченный к финалу Кубка России

РФС может учредить Всероссийский день футбола.

Как сообщает Metaratings, его планируется приурочить к проведению финала Фонбет Кубка России. Согласно планам РФС, Всероссийский день футбола может сопровождаться футбольными фестивалями по всей стране на протяжении нескольких дней. Финал Кубка России должен стать кульминацией праздника.

Ранее сообщалось, что в нынешнем сезоне финал Кубка России ориентировочно состоится 2 июня. Матч планируется провести в «Лужниках».

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