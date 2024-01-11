РФС планирует учредить Всероссийский день футбола, приуроченный к финалу Кубка России

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС болельщики Футбол

РФС может учредить Всероссийский день футбола.

Как сообщает Metaratings, его планируется приурочить к проведению финала Фонбет Кубка России. Согласно планам РФС, Всероссийский день футбола может сопровождаться футбольными фестивалями по всей стране на протяжении нескольких дней. Финал Кубка России должен стать кульминацией праздника.

Ранее сообщалось, что в нынешнем сезоне финал Кубка России ориентировочно состоится 2 июня. Матч планируется провести в «Лужниках».

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11 комментариев
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Ответ nb8dwryv56
Ежегодный распил денег! А че нет-то?
Как и асфальт, зачем его раз и навсегда класть, если можно каждый год бабло с этого иметь
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Ответ Denis Bogomolov
чувак,да у тебя проблемы,ты сам с собой говоришь)
Нет, я просто дополнил коммент, без редактирования
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Тут скорее инициировать, полномочия по определению всероссийского дня принадлежат государству...РФС - общественная организация...
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Предлагаю 1 апреля. Ну на крайняк 30 февраля.
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когда коту делать нечего...
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Премии можно вручать. Повод придумали.Осталось узаконить и будем праздновать.
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Введите день футбола без фан айди!!!!!!!!!!!
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Финал кубка под девизом "на дне футбола".
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