Смородская об Ахметове в «Зените»: «Я бы зубами держала такого игрока – умеет на поле все, что нужно, россиянин. Его уход ослабит «Краснодар»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Краснодар Ольга Смородская Ильзат Ахметов Матч ТВ Футбол

Ольга Смородская считает, что уход Ильзата Ахметова ослабит «Краснодар».

Вчера было официально объявлено о переходе Ахметова в «Зенит».

– Поможет ли Ахметов «Зениту» в борьбе за чемпионство?

– Конечно, должен помочь. Зачем его тогда брали? Ровно для этого. Это неплохой трансфер: Ахметов усиливает «Зенит». Он умеет делать на поле все, что нужно. Плюс он россиянин.

А вот «Краснодар» уход Ахметова ослабит. Это потеря. Я бы не продавала этого игрока, а держала бы зубами, – сказала экс-президент «Локомотива».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ. «Зенит» идет на 2-м месте с отставанием в 2 очка.

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18 комментариев
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От создателей: «Ибричич является одним из лучших игроков Европы, входит в десятку лучших игроков середины поля»
+18
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+17
Ответ tommy_hell_trigger
От создателей: «Ибричич является одним из лучших игроков Европы, входит в десятку лучших игроков середины поля»
Ага, а "Фернандеш - неприятный тип, у которого ничего в футболе не получится".
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Зубами за трусы бы вцепилась
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Ответ Игорь Стукачев
Ахмет в Зените никому не нужен, главное ослабить конкурента. Они идут на все, а вот Краснодар к этому не подготовлен.
Ослабить конкурента это забрать Кордобу и Оласу, но никак не лавочника который третий номер на выход после Батчи и Олусегуна
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Ответ Spartakus1984
Так Краснодар уже взял на его место игрока из Колумбии
Ахметов вингер, обычно левый, а Краснодар взял опорника, разрушителя.
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Картина маслом: Смородская зубами держит Ахметова.
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Повезло Ахметову. У этой с зубами всё в порядке.
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"– Конечно, должен помочь. Зачем его тогда брали?" Сильно помогают Фернандес и Изидор? Так сказала, будто все трансферы Зенита прям в яблочко.
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Его уход даже не ослабил ЦСКА, а она про Краснодар поет
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Ответ Wiley Fox
Зубами за трусы бы вцепилась
Или за то что в трусах
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