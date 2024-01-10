Смородская об Ахметове в «Зените»: «Я бы зубами держала такого игрока – умеет на поле все, что нужно, россиянин. Его уход ослабит «Краснодар»
Ольга Смородская считает, что уход Ильзата Ахметова ослабит «Краснодар».
Вчера было официально объявлено о переходе Ахметова в «Зенит».
– Поможет ли Ахметов «Зениту» в борьбе за чемпионство?
– Конечно, должен помочь. Зачем его тогда брали? Ровно для этого. Это неплохой трансфер: Ахметов усиливает «Зенит». Он умеет делать на поле все, что нужно. Плюс он россиянин.
А вот «Краснодар» уход Ахметова ослабит. Это потеря. Я бы не продавала этого игрока, а держала бы зубами, – сказала экс-президент «Локомотива».
После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ. «Зенит» идет на 2-м месте с отставанием в 2 очка.
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