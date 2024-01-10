Смородская об Ахметове в «Зените»: «Я бы зубами держала такого игрока – умеет на поле все, что нужно, россиянин. Его уход ослабит «Краснодар»

Ольга Смородская считает, что уход Ильзата Ахметова ослабит «Краснодар».

Вчера было официально объявлено о переходе Ахметова в «Зенит».

– Поможет ли Ахметов « » в борьбе за чемпионство?

– Конечно, должен помочь. Зачем его тогда брали? Ровно для этого. Это неплохой трансфер: Ахметов усиливает «Зенит». Он умеет делать на поле все, что нужно. Плюс он россиянин.

А вот «Краснодар» уход Ахметова ослабит. Это потеря. Я бы не продавала этого игрока, а держала бы зубами, – сказала экс-президент « ».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице Мир . «Зенит» идет на 2-м месте с отставанием в 2 очка.

«Зенит» забирает Ахметова у «Краснодара»! Ого, трансфер между конкурентами за титул

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам