Почеттино не уволят, пока у «Челси» есть шансы попасть в еврокубки. Место в Лиге конференций будет считаться существенным прогрессом
Маурисио Почеттино пока не рискует остаться без работы.
Как сообщает The Telegraph, главному тренеру «Челси» ничто не угрожает до тех пор, пока команда борется за попадание в еврокубки.
Отмечается, что даже завоевание путевки в Лигу конференций будет рассматриваться как существенный прогресс на фоне прошлогоднего 12-го места, хотя участие в этом турнире не принесет «синим» существенных денег.
При этом попадание в еврокубки не будет единственным критерием, по которому руководство будет оценивать работу Почеттино.
На данный момент «Челси» занимает в АПЛ 10-е место. При этом команда продолжает участвовать в Кубке английской лиги (полуфинал) и Кубке Англии (4-й раунд).
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"Челси не уволит (имя тренера) пока есть шансы остаться в АПЛ. Место вне зоны вылета будет считаться успехом после прошлогоднего провала"
Чтобы обосрать нынешний Челси победу в ЛЧ вспоминают, но того же Тухеля на спортсе постоянно называют физруком и ту ЛЧ называют случайностью.
В команде половина состава из юниоров заменила распроданную основу, а единственная летняя звезда (Нкунку) пропустила полгода, состав как раз на десятку.
Так же сообщают, что в случае неудачи, Челси готов пригласить Тен Хага.
Нужно выигрывать или КА или КАЛ.
Забавно будет если выиграют КАЛ играя как кал.