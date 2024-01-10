Почеттино не уволят, пока у «Челси» есть шансы попасть в еврокубки. Место в Лиге конференций будет считаться существенным прогрессом

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Лига Конференций УЕФА Футбол

Маурисио Почеттино пока не рискует остаться без работы.

Как сообщает The Telegraph, главному тренеру «Челси» ничто не угрожает до тех пор, пока команда борется за попадание в еврокубки.

Отмечается, что даже завоевание путевки в Лигу конференций будет рассматриваться как существенный прогресс на фоне прошлогоднего 12-го места, хотя участие в этом турнире не принесет «синим» существенных денег.

При этом попадание в еврокубки не будет единственным критерием, по которому руководство будет оценивать работу Почеттино.

На данный момент «Челси» занимает в АПЛ 10-е место. При этом команда продолжает участвовать в Кубке английской лиги (полуфинал) и Кубке Англии (4-й раунд).

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27 комментариев
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А почти 3 года назад этот клуб ЛЧ брал…
+36
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+36
Ответ Арасланов Роман
А почти 3 года назад этот клуб ЛЧ брал…
Не стоит путать клуб Абрамовича и Боэли - это огромная разница во всем, в том числе в менталитете и целях.
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+30
В следующем сезоне будем читать:
"Челси не уволит (имя тренера) пока есть шансы остаться в АПЛ. Место вне зоны вылета будет считаться успехом после прошлогоднего провала"
+33
-4
+29
Ответ alessandroma
Поч рискует слить свою карьеру об два цирка
А какая у него карьера?))
+6
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+6
Поч рискует слить свою карьеру об два цирка
+10
-5
+5
Челси спасёт от коллапса только смена футбольной части руководства. Ясное дело, в современном футболе у клубов тренеры меняются как перчатки по тем или иным причинам, так что сделать покупки под КОНКРЕТНОГО тренера это не вариант, но трансферная политика Челси последних пары лет это ну просто лол кек бгггг)) других слов не нахожу!!!
+6
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+5
Ответ Контрольный выстрел
А какая у него карьера?))
Как у "Тоттенхэма", примерно
+5
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+5
Поч на волоске висит откровенно. После вчерашнего матча команду освистали собственные фанаты, на домашние матчи билеты продать не получается, а в социальных сетях только и поливают арга. Поттера тоже поддерживали даже за день до увольнения, поэтому такие новости нужно воспринимать как сигналы, что подобные темы в Челси уже на повестке дня. В ближайшие недели, скорее всего, судьба Поча решится.
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Ответ Арасланов Роман
А почти 3 года назад этот клуб ЛЧ брал…
Менди прыгнул выше головы, Канте играл как лучший игрок в мире, да и Тухель обыграл Пепа в 3 матчах с 3 разными составами в 3 разных турнирах.
Чтобы обосрать нынешний Челси победу в ЛЧ вспоминают, но того же Тухеля на спортсе постоянно называют физруком и ту ЛЧ называют случайностью.
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А при чем тут еврокубки? По летним покупкам казалось, что Почеттино взяли под долгосрочный проект, а его основная цель - прогресс молодых игроков.

В команде половина состава из юниоров заменила распроданную основу, а единственная летняя звезда (Нкунку) пропустила полгода, состав как раз на десятку.
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Скоро дойдут что, « не сытся под себя и слава богу»
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Ответ QWertY
Тут многие всегда пишут(в основном на то, когда говорят о некомпетентности Глейзеров): «А в чем вина владельцев, если они дают деньги на игроков?». Боули потратил почти лярд после своего прихода, но клуб не только не усилился, а наооборот скатился до неузнаваемости. Тупо убил топ команду
Да не, мы не в обиде. Вернул середняка на свое место. Щас про..рет еще ярд другой финансирование урежет, наиграется.
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Ответ ivanessense
Так Тухель и есть физрук. Почти смог даже с Баварией слить чемпионат, хорошо ещё Дортмунд в своем фирменном стиле смог слить. Про позорище в ЛЧ вообще страшно говорить. То, что он с Челси выиграл это не его заслуга совершенно. Такое же днище, как Почетино и 3Хаг. Мостовой не хуже бы отработал.
Конечно не заслуга Тухеля. Не люблю с идиотами общаться.
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Есть один выход. Надо вернуть Абрамовича , и чтоб он вернул ЖМ и запустить все сналала. )))
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Мне кажется, только конте может навести порядок в этом бардаке, но не думаю, что ог пойдет в существующую структуру.
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Муахха ха)))
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Дааа. По сравнению с Челси Абрамовича очень сильный прогресс.
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При нём хоть какая-то стабильная игра появилась в прошлом сезоне совсем был ужас, мне кажется если этот сезон закончит в серединке уже будет неплохо
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Почеттино не уволят, пока есть шансы попасть в Чемионшип.
Так же сообщают, что в случае неудачи, Челси готов пригласить Тен Хага.
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Поччетинго уволят, если синебус вновь проиграет Боро
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Ну в целом, есть шанс после вылета из КА от Астон Виллы
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Тут многие всегда пишут(в основном на то, когда говорят о некомпетентности Глейзеров): «А в чем вина владельцев, если они дают деньги на игроков?». Боули потратил почти лярд после своего прихода, но клуб не только не усилился, а наооборот скатился до неузнаваемости. Тупо убил топ команду
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Почеттино не уволят, пока Челси не возьмёт с ним требл.
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Ну через АПЛ в еврокубки точно не попадут.
Нужно выигрывать или КА или КАЛ.
Забавно будет если выиграют КАЛ играя как кал.
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