Почеттино не уволят, пока у «Челси» есть шансы попасть в еврокубки. Место в Лиге конференций будет считаться существенным прогрессом

Маурисио Почеттино пока не рискует остаться без работы.

Как сообщает The Telegraph, главному тренеру « » ничто не угрожает до тех пор, пока команда борется за попадание в еврокубки.

Отмечается, что даже завоевание путевки в Лигу конференций будет рассматриваться как существенный прогресс на фоне прошлогоднего 12-го места, хотя участие в этом турнире не принесет «синим» существенных денег.

При этом попадание в еврокубки не будет единственным критерием, по которому руководство будет оценивать работу .

На данный момент «Челси» занимает в 10-е место. При этом команда продолжает участвовать в Кубке английской лиги (полуфинал) и Кубке Англии (4-й раунд).

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам