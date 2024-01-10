«Челси» проиграл команде из низшей лиги впервые с 2015 года. Серия длилась 28 матчей
«Челси» проиграл команде из низшей лиги впервые с 2015 года.
Команда тренера Маурисио Почеттино уступила «Мидлсбро» (0:1) в первом полуфинале Кубка английской лиги.
В прошлый раз лондонский клуб проиграл команде из низшей лиги в январе 2015 года – «Брентфорду» (2:4).
Серия без поражений продолжалась на протяжении 28 матчей.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам