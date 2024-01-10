«Челси» проиграл команде из низшей лиги впервые с 2015 года. Серия длилась 28 матчей

Теги Челси Мидлсбро премьер-лига Англия Кубок английской лиги чемпионшип Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» проиграл команде из низшей лиги впервые с 2015 года.

Команда тренера Маурисио Почеттино уступила «Мидлсбро» (0:1) в первом полуфинале Кубка английской лиги.

В прошлый раз лондонский клуб проиграл команде из низшей лиги в январе 2015 года – «Брентфорду» (2:4).

Серия без поражений продолжалась на протяжении 28 матчей.

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5 комментариев
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Лично я уже ничему не удивляюсь!Боули может методичку писать о том,как уничтожить клуб за полтора года!
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Почеттино набрал форму. Скоро будет обновлять клубные рекорды похлеще Тен Хага.
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Ничто не вечно, после прихода Боули
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Да потому что этот фк челси сам из низший лиги по менжменту и составу
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