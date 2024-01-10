Почеттино про 0:1 от «Мидлсбро»: «Челси» допустил несколько ошибок – за них наказали. Мы создали голевые моменты, но не хватило реализации»
Маурисио Почеттино высказался о поражении от «Мидлсбро».
«Челси» уступил со счетом 0:1 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Ответная встреча состоится на «Стэмфорд Бридж».
«Сложно говорить о нашей игре. Мы допустили несколько ошибок, за которые соперник нас наказал – они забили гол.
Мы создали несколько голевых моментов, но не хватило реализации. Теперь нужно подумать о матче против «Фулхэма» и готовиться к ответному матчу.
В первой половине сезона мы создаем моменты, но не выигрываем, потому что не реализуем их. Нужно продолжать действовать настойчиво.
У нас есть 90 минут на «Стэмфорд Бридж», чтобы изменить ситуацию», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
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В первом тайме моменты были после индивидуальных ошибок игроков Мидлсбро, во втором тайме Челси нечего не создал, так еще на 94 минуте вместо штурма ворот продолжали бессмысленно перепасовываться между собой
Но жизнь оказалась сложнее спортивного симулятора