Почеттино про 0:1 от «Мидлсбро»: «Челси» допустил несколько ошибок – за них наказали. Мы создали голевые моменты, но не хватило реализации»

Теги Челси Мидлсбро премьер-лига Англия Кубок английской лиги Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался о поражении от «Мидлсбро».

«Челси» уступил со счетом 0:1 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Ответная встреча состоится на «Стэмфорд Бридж».

«Сложно говорить о нашей игре. Мы допустили несколько ошибок, за которые соперник нас наказал – они забили гол.

Мы создали несколько голевых моментов, но не хватило реализации. Теперь нужно подумать о матче против «Фулхэма» и готовиться к ответному матчу.

В первой половине сезона мы создаем моменты, но не выигрываем, потому что не реализуем их. Нужно продолжать действовать настойчиво.

У нас есть 90 минут на «Стэмфорд Бридж», чтобы изменить ситуацию», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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6 комментариев
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Убогое оправдание, игроки Мидлсбро вышли выигрывать, игроки Челси вышли пасоваться между защитниками без обострений.
В первом тайме моменты были после индивидуальных ошибок игроков Мидлсбро, во втором тайме Челси нечего не создал, так еще на 94 минуте вместо штурма ворот продолжали бессмысленно перепасовываться между собой
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С кем не бывает))
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Так надо тебе голову включать и доносить игрокам,как им играть!Бей-беги и бестолковые навесы-это не модель игры?!Они ж не знают,как им автобус,грамотно выстроенный,взламывать...
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Боели нарисовал на бумаге всё красиво: накупил молодёжи, которой прогнозировали неизбежный рост, пригласил тренера, который топ по работе с молодёжью, акции летели в космос, калькулятор нагревался от цифр.
Но жизнь оказалась сложнее спортивного симулятора
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Ответ Тимур Долматов
Убогое оправдание, игроки Мидлсбро вышли выигрывать, игроки Челси вышли пасоваться между защитниками без обострений. В первом тайме моменты были после индивидуальных ошибок игроков Мидлсбро, во втором тайме Челси нечего не создал, так еще на 94 минуте вместо штурма ворот продолжали бессмысленно перепасовываться между собой
Именно, моменты были просто подарены... а не созданы.
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