Почеттино про 0:1 от «Мидлсбро»: «Челси» допустил несколько ошибок – за них наказали. Мы создали голевые моменты, но не хватило реализации»

Маурисио Почеттино высказался о поражении от «Мидлсбро».

« » уступил со счетом 0:1 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги. Ответная встреча состоится на «Стэмфорд Бридж».

«Сложно говорить о нашей игре. Мы допустили несколько ошибок, за которые соперник нас наказал – они забили гол.

Мы создали несколько голевых моментов, но не хватило реализации. Теперь нужно подумать о матче против «Фулхэма» и готовиться к ответному матчу.

В первой половине сезона мы создаем моменты, но не выигрываем, потому что не реализуем их. Нужно продолжать действовать настойчиво.

У нас есть 90 минут на «Стэмфорд Бридж», чтобы изменить ситуацию», – сказал главный тренер «Челси» .

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