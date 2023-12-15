Киммих хочет нанять агента. Йозуа был единственным игроком «Баварии» без агента

Теги Бавария бундеслига Германия агенты Йозуа Киммих Футбол

Йозуа Киммих хочет нанять агента.

Киммих был единственным игроком «Баварии» без агента.

Текущий контракт полузащитника рассчитан до 2025 года, он один из самых высокооплачиваемых игроков с зарплатой в 20 млн евро в год.

Теперь стороны должны обсудить новый контракт. В «Баварии» считают, что Киммих не может претендовать на большую зарплату.

Журналист Кристиан Фальк считает, что наем агента – признак того, что Киммих рассматривает возможность переезда за границу.

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14 комментариев
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Великолепная Ванда, папа Неймара, или мама Рабьо к его услугам 😃
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Был бы черным Селюк бы уже вился вокруг :))
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Видно, что Киммих устал за последний год. Вся это чехарда в руководстве и назначение Тухеля с которым он не сходится во взглядах на свою позицию и роль на поле
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С такой з/п и агент не нужен
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Такой топчик любому клубу пригодится🤔
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Нобель уже в Мюнхене
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Главное не связываться с теми прихвостнями райолы.
А так, вперед в МС. Чтобы у меня кровь из глаз не шла от игры ковачича
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Ответ CHELSEA_2008
Великолепная Ванда, папа Неймара, или мама Рабьо к его услугам 😃
Мендешюк из посредственности может сделать "лучшего футболиста 21 века" даже награду такую вручал)
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Ответ kaka10
Тухлый тренер и руководство доиграются, что Кимих станет одной из легенд Реала Ситуации с Кроосом и Алабой ничему не учат
у него действительно конфликт с Тухелем,правда непонятно какого уровня,я имею ввиду,серьезный или не очень).надеюсь разрулят,Тухель очень токсичный парень и в Баварии он долго не продержится,а потерять Киммиха из-за него будет большой ошибкой"!
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