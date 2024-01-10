Вингер «Флуминенсе» Арьяс отказал «Зениту» из-за отсутствия еврокубков. За игрока сборной Колумбии предлагали 12 млн евро

Теги Зенит Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Сборная Колумбии по футболу Джон Арьяс Футбол

Вингер сборной Колумбии Джон Арьяс отказался переходить в «Зенит».

В ноябре прошлого года сообщалось, что «Зенит» предложил «Флуминенсе» за Арьяса 12 млн евро, но колумбиец не хотел обсуждать трансфер до завершения Кубка Либертадорес.

По информации Globo Esporte, Арьяс отказался переходить в «Зенит» из-за отстранения российских клубов в Европе. Колумбиец не хочет играть в РПЛ без возможности выступать в еврокубках.

Отмечается, что после отказа «Зениту» Арьяс останется во «Флуминенсе», поскольку других предложений по вингеру не поступало.

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16 комментариев
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Зачем ему еврокубки, если можно выбить у Медведева премиальные за победу над Спартаком, как у Реала за победу в ЛЧ выдают?
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Ответ Михон Мясной
Нет, мне одно непонятно: вечеринку у Ивлеевой накрыли за аморальное поведение участников "в тяжёлое время СВО" и т.п., а тратить стрелкой миллиарды рублей Газпрома на бразильцев, при этом не участвуя в еврокубках - это разве не аморально???
Напиши президенту, если так об этом печешься, вдруг проканает)))
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Плохо сработали Спортивные Директора Барриос и Кассьера. Двойка)
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+3
так совершенно логично.. и чем дальше тем сложнее будет заманить хоть кого то более менее играющего.. Чуисе.. Робсоны... Гартики.. вот максиму что будет... про Вагнер Лавов и Халков можно забыть.. ну или попавшиеся на убийстве/насиллии/наркоте Промесы (если повезет)
+3
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Ответ Михон Мясной
Нет, мне одно непонятно: вечеринку у Ивлеевой накрыли за аморальное поведение участников "в тяжёлое время СВО" и т.п., а тратить стрелкой миллиарды рублей Газпрома на бразильцев, при этом не участвуя в еврокубках - это разве не аморально???
А мне непонятно почему летом Спартак потратил миллиарды,а ты про это молчишь или это другое?Как там у тебя про холуя?
+3
-1
+2
Нет, мне одно непонятно: вечеринку у Ивлеевой накрыли за аморальное поведение участников "в тяжёлое время СВО" и т.п., а тратить стрелкой миллиарды рублей Газпрома на бразильцев, при этом не участвуя в еврокубках - это разве не аморально???
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26 лет, ещё через сезон(в сентябре 27),запросов по игроку нет...Человек ищет где ему лучше...
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Надо было показать ему эфиры России 1, сразу бы понял что нас скоро вернут и ещё извиняться будут
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Ответ a2wai
А он и не бразилец, зачем он Зениту, он Питер в Рио-да-Жанейро не превратит))
У Зенита как бы и колумбийцы есть
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Объясните мне, а куда столько то?
Лимит отменяют или что?
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Зря отказывается. Скоро Окна открой, потом мэйдэй, потом алые паруса, потом ворлд оф драм энд басс, потом электродэй в Грибоедове, потом Пивной фестиваль у СКК, потом сезон корюшки, потом вообще сезон пампинг шторма в Просвете, не до еврокубков будет уже.
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Ответ eggor404
а во Флуминенсе типа есть еврокубки?
Там хотя бы америкакубки есть))
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