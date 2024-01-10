Вингер «Флуминенсе» Арьяс отказал «Зениту» из-за отсутствия еврокубков. За игрока сборной Колумбии предлагали 12 млн евро

Вингер сборной Колумбии Джон Арьяс отказался переходить в «Зенит».

В ноябре прошлого года сообщалось, что «Зенит» предложил «Флуминенсе» за Арьяса 12 млн евро, но колумбиец не хотел обсуждать трансфер до завершения Кубка Либертадорес.

По информации Globo Esporte, Арьяс отказался переходить в «Зенит» из-за отстранения российских клубов в Европе. Колумбиец не хочет играть в РПЛ без возможности выступать в еврокубках.

Отмечается, что после отказа «Зениту» Арьяс останется во «Флуминенсе», поскольку других предложений по вингеру не поступало.

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