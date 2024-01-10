«Артур должен заменить Малкома и добавить креативности в атаке. Вингеров реально не хватает». Зазулин о новичке «Зенита» 

Игорь Зазулин считает, что Артур станет в «Зените» заменой Малкому.

«Мне пока трудно говорить про новых футболистов, что они из себя представляют. Возможно, кто-то хочет уйти, кого-то продадут. Защитник был необходим, поэтому купили бразильца Нино. Последние матчи «Зенит» часто играл в три центральных защитника.

Нападающих достаточно много: есть Изидор, Сергеев, Кассьерра. Артур должен заменить . Мостовой может обострить, но он был травмирован. С флангов нужно больше остроты. Вингеров реально не хватает. Артур должен добавить креативности в атаке», — сказал экс-игрок « ».

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