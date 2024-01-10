«Боруссия» арендует Санчо у «МЮ» за 4 млн евро без права выкупа. «Дортмунд» будет платить часть зарплаты вингера – клубы договорились
«Боруссия» и «МЮ» достигли соглашения по аренде Джейдона Санчо.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, дортмундцы заплатят за аренду Санчо 4 млн евро, а также будут выплачивать часть зарплаты вингера. Опции выкупа в соглашении не предусмотрено.
Сообщается, что Санчо уже сегодня может отправиться в Дортмунд для прохождения медосмотра.
Санчо не играл за «МЮ» с августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Обостряет, неплохо навешивает.
Прекрасная могла бы быть конкуренция между ним и Гринвудом
Плюс Дортмунд будет платить часть ЗП, в размере 190К фунтов в неделю. 100 будет оплачивать МЮ