«Боруссия» арендует Санчо у «МЮ» за 4 млн евро без права выкупа. «Дортмунд» будет платить часть зарплаты вингера – клубы договорились

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо деньги Футбол

«Боруссия» и «МЮ» достигли соглашения по аренде Джейдона Санчо.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, дортмундцы заплатят за аренду Санчо 4 млн евро, а также будут выплачивать часть зарплаты вингера. Опции выкупа в соглашении не предусмотрено.

Сообщается, что Санчо уже сегодня может отправиться в Дортмунд для прохождения медосмотра.

Санчо не играл за «МЮ» с августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

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26 комментариев
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Вдумайтесь МЮ потратил на Санчо, Антони, Диалло, Пеллистри - 200+ миллионов. А играет на правом фланге Гарначо за 500к. Феноменальный менеджмент
+40
-3
+37
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вдумайтесь МЮ потратил на Санчо, Антони, Диалло, Пеллистри - 200+ миллионов. А играет на правом фланге Гарначо за 500к. Феноменальный менеджмент
8 Миллионов за Пеллистри это конечно огромный вклад в 200 млн))
+13
-1
+12
Хорошая сделка для Боруссии
+9
-4
+5
Ответ red hikkikomori
Удачи Санчо, летом надеюсь вернёшься в хорошей форме к Поттеру
он и Поттера достанет.
+5
0
+5
Подозреваю что права выкупа нет, так как в руководстве МЮ не рассчитывают видеть Тен Хана больше 6 месяцев
+9
-5
+4
Вся суть трансферной политики МЮ последних лет...Грустно
+3
0
+3
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вдумайтесь МЮ потратил на Санчо, Антони, Диалло, Пеллистри - 200+ миллионов. А играет на правом фланге Гарначо за 500к. Феноменальный менеджмент
Из твоих 200+ Санчо и Антони это почти 200, к чему здесь остальные? А Гарначо справа играет, потому что слева играет Рэшфорд, а не выпускать Гарначо - глупо, очевидно, что парень талант
+2
0
+2
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Вдумайтесь МЮ потратил на Санчо, Антони, Диалло, Пеллистри - 200+ миллионов. А играет на правом фланге Гарначо за 500к. Феноменальный менеджмент
Кстати играет он там прекрасно.
Обостряет, неплохо навешивает.
Прекрасная могла бы быть конкуренция между ним и Гринвудом
+6
-4
+2
Ответ Николай Бойко
Да, если даже не заиграет, потратят копейки по современным ценам
Для нынешнего Дортмунда 4 ляма за 4 месяца это много,да и не нужен он особо БД - разве что Мален свалит зимой🙇
+2
-1
+1
Ответ ta-tosha
4M стоимость годичной аренды. за 4 месяца заплатят 1,35 ляма. Плюс Дортмунд будет платить часть ЗП, в размере 190К фунтов в неделю. 100 будет оплачивать МЮ
4М это стоимость всей аренды, скорее...
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Ответ charly001
Ну если в Лч их затащит то да , а Бундеслига это не показатель
держи в курсе
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Ответ kwinto88
вот и посмотрим, кто был прав!
Ну если в Лч их затащит то да , а Бундеслига это не показатель
+1
-1
0
Ответ answer89
Из твоих 200+ Санчо и Антони это почти 200, к чему здесь остальные? А Гарначо справа играет, потому что слева играет Рэшфорд, а не выпускать Гарначо - глупо, очевидно, что парень талант
Пеллистри и Диалло брались под основу и на перспективу,, но судя по всему вообще не уровень. Почему их суммы надо игнорировать ? Оба обошлись в почти 30 миллионов. Сити за меньшее взял Хулиана Альвареса к примеру
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Ответ Le Tallec
Пожелаем парню удачи. Может пересоберет себя заново! И заиграет как Депай, например.
На это и надежда!Божил же в Боруссии раньше?!
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Ответ Dred
он и Поттера достанет.
Чем?
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Ответ Правдоруб Денисов
Хорошая сделка для Боруссии
Да, если даже не заиграет, потратят копейки по современным ценам
0
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0
4M стоимость годичной аренды. за 4 месяца заплатят 1,35 ляма.
Плюс Дортмунд будет платить часть ЗП, в размере 190К фунтов в неделю. 100 будет оплачивать МЮ
0
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А срок аренды не судьба писать?
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То есть 4 млн евро + плюс часть зарплаты?
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вот и посмотрим, кто был прав!
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Пожелаем парню удачи. Может пересоберет себя заново! И заиграет как Депай, например.
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С возвращением, Старбой!
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