«Боруссия» арендует Санчо у «МЮ» за 4 млн евро без права выкупа. «Дортмунд» будет платить часть зарплаты вингера – клубы договорились

«Боруссия» и «МЮ» достигли соглашения по аренде Джейдона Санчо.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, дортмундцы заплатят за аренду Санчо 4 млн евро, а также будут выплачивать часть зарплаты вингера. Опции выкупа в соглашении не предусмотрено.

Сообщается, что уже сегодня может отправиться в для прохождения медосмотра.

Санчо не играл за « » с августа из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Со статистикой вингера можно ознакомиться здесь.

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