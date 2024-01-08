Ватцке о переговорах «Боруссии» и Санчо: «Хотим взять его в аренду – это не секрет. Но пока не готовы объявить о переходе»
Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил переговоры «Боруссии» о переходе Джейдона Санчо.
«Мы ведем переговоры о подписании Джейдона Санчо. Хотим взять его в аренду. Это не секрет.
Но мы пока что не готовы объявить о сделке», – сказал председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.
Напомним, в начале сентября 2023 года между Санчо и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом возник конфликт. Вингер пропустил матч 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3). После игры Эрик тен Хаг объяснил это тем, что англичанин не впечатлил его на тренировках.
Санчо провел три матча в нынешнем сезоне АПЛ.
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