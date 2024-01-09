«Барса» проинструктировала фанатов о том, как вести себя в Саудовской Аравии: осторожно демонстрировать привязанность, не участвовать в митингах, помнить о террористической опасности
«Барселона» рассказала болельщикам о том, как вести себя в Саудовской Аравии.
11 января каталонцы сыграют с «Осасуной» в Суперкубке Испании, который пройдет в Саудовской Аравии.
Каталонский клуб совместно с Федерацией футбола Испании подготовил список инструкций для сосьос, предупредив, какое поведение в стране является уместным, а какое – нет.
«Рекомендуется проявлять осмотрительность в публичном поведении и демонстрации привязанности. Непристойное поведение, включая любые действия сексуального характера, может иметь юридические последствия для иностранцев.
Не проезжайте по незнакомым районам, особенно в ночное время. Закрывайте двери транспортных средств, как припаркованных, так и движущихся.
Обратитесь в полицейский участок, если заметите подозрительное поведение. Избегайте участия в демонстрациях или митингах, потому что законы Саудовской Аравии их запрещают.
Напоминаем, что Саудовская Аравия и граждане западных стран, в том числе Испании, являются потенциальными объектами для атак террористических группировок, действующих в стране и в соседних странах», – говорится в памятке «Барселоны».
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