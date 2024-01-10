Вальверде о фоле на Морате в финале Суперкубка Испании в 2020-м: «Сделал бы это снова, если бы «Реал» был так же близок к победе. Ради команды нужно отдавать все»

Федерико Вальверде вспомнил матч с «Атлетико» в Суперкубке Испании в 2020 году.

Сегодня «Реал» и « » сыграют в полуфинале Суперкубка Испании.

Напомним, в 2020 году команды встречались в финале турнира. На 115-й минуте матча сфолил на , помешав ему выйти один на один с вратарем, за что получил прямую красную карточку. В итоге «Реал» одержал победу в серии пенальти.

– Я это помню – не саму игру, а тот . Для меня он был первым, мне было очень приятно – еще один трофей с «Реалом». Это было нечто особенное, и я хотел бы выиграть Суперкубок еще раз.

– Вы бы повторили то, что сделали тогда с Моратой?

– Конечно, я бы сделал это. Главное, чтобы это все ради команды. Если мы проигрываем со счетом 3:0, в этом нет смысла. В том финале мы были очень близки [к победе]. Если бы результат был таким же, я бы сделал это снова. Ради команды и ради моих ценностей. Ради команды всегда нужно отдавать все, – сказал полузащитник « ».

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