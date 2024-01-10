Вальверде о фоле на Морате в финале Суперкубка Испании в 2020-м: «Сделал бы это снова, если бы «Реал» был так же близок к победе. Ради команды нужно отдавать все»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Суперкубок Испании Альваро Мората Федерико Вальверде Футбол

Федерико Вальверде вспомнил матч с «Атлетико» в Суперкубке Испании в 2020 году.

Сегодня «Реал» и «Атлетико» сыграют в полуфинале Суперкубка Испании.

Напомним, в 2020 году команды встречались в финале турнира. На 115-й минуте матча Вальверде сфолил на Альваро Морате, помешав ему выйти один на один с вратарем, за что получил прямую красную карточку. В итоге «Реал» одержал победу в серии пенальти.

– Я это помню – не саму игру, а тот Суперкубок. Для меня он был первым, мне было очень приятно – еще один трофей с «Реалом». Это было нечто особенное, и я хотел бы выиграть Суперкубок еще раз.

– Вы бы повторили то, что сделали тогда с Моратой?

– Конечно, я бы сделал это. Главное, чтобы это все ради команды. Если мы проигрываем со счетом 3:0, в этом нет смысла. В том финале мы были очень близки  [к победе]. Если бы результат был таким же, я бы сделал это снова. Ради команды и ради моих ценностей. Ради команды всегда нужно отдавать все, – сказал полузащитник «Реала».

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5 комментариев
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Будущий кэп надеюсь!Феде истинный мадридист.
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Помню даже Симеоне похвалил Феде за такую решительность
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Молодец 👍!!!
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