Сунесс о желании Хендерсона уехать из Саудовской Аравии: «Его неудачи совпали с отсутствием успехов у клуба. Он должен был знать о климате и о том, что едет в более слабую лигу»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Грэм Сунесс высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Футбол

Грэм Сунесс высказался о желании Джордана Хендерсона покинуть Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что Хендерсон, прошлым летом перешедший в «Аль-Иттифак», ищет варианты продолжения карьеры в Европе. Полузащитник недоволен климатом и низкой посещаемостью матчей в Саудовской Аравии.

«Он должен был знать о климате в Саудовской Аравии и о том, что он отправится в гораздо более слабую лигу, учитывая, что АПЛ – лучшая из всех.

Я бы предположил, что если бы они [«Аль-Иттифак»] были на вершине лиги, а его хорошо принимали как игрока, которого они, по их мнению, подписывали, мы бы не говорили об этом. Думаю, это совпадение его неудачного периода с отсутствием успехов у клуба», – сказал Сунесс в эфире TalkSport.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уверен, после того как вернется в Европу, будет говорить как было в Аравии плохо и что там не соблюдаются права человека:) Такие люди как Хендерсон это просто гниль которую видно насквозь:))
+20
-9
+11
У Аль Насра тоже успехов клубных нет, но ничего, Кришти шакалит пенки против бедуинов, и доволен собой
+18
-10
+8
сейчас придут фанаты верблюда и пояснят некрасивому, что саудовский чемпионат по силе не уступает апл
+10
-7
+3
Ответ Luneville
Лучше в условную Италию возвращаться, а то общественность в Англии его склюёт
да расскажет, что специально ездил, чтобы своими глазами увидеть то, как там людские права не соблюдаются и лгбт шпыняют. И увидев такое сразу же отказался от денег арабов и уехал обратно, нести правду в массы. И общественность всё простит и поймёт )
+4
-1
+3
Такая чушь, конечно, в исполнении Хендерсона🤦🏻‍♂️ всю жизнь играл в АПЛ и такой: «Да что мне эти стадионы. Везде одинаково»😂
+2
0
+2
Проект Верблюдия закончен. Мои поздравления всем адекватным любителям футбола
+4
-2
+2
Да какая разница на каком месте твой клуб в Саудовской Аравии? Хоть на 1,все равно скучно это всё)).
+4
-3
+1
Абсолютно средний игрок, даже верблюжью лигу не потянул. Нет топ партнеров и сразу его игра на реальном уровне
+3
-2
+1
Ещё он жил в комфортных условиях. А не на бедуинском шатёре
+1
0
+1
Лучше в условную Италию возвращаться, а то общественность в Англии его склюёт
+1
-1
0
Согласен с Грэмом, Хендо ведет себя как капризная сучка. Он понимал куда и зачем уезжает. Ведет себя очень по-хамски в первую очередь по отношению к клубу и Джи.
+1
-1
0
Ответ Roman
У Аль Насра тоже успехов клубных нет, но ничего, Кришти шакалит пенки против бедуинов, и доволен собой
И 200 лям в кармане
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий