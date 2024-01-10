Сунесс о желании Хендерсона уехать из Саудовской Аравии: «Его неудачи совпали с отсутствием успехов у клуба. Он должен был знать о климате и о том, что едет в более слабую лигу»

Грэм Сунесс высказался о желании Джордана Хендерсона покинуть Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что , прошлым летом перешедший в «Аль-Иттифак», ищет варианты продолжения карьеры в Европе. Полузащитник недоволен климатом и низкой посещаемостью матчей в Саудовской Аравии.

«Он должен был знать о климате в Саудовской Аравии и о том, что он отправится в гораздо более слабую лигу, учитывая, что – лучшая из всех.

Я бы предположил, что если бы они [« »] были на вершине лиги, а его хорошо принимали как игрока, которого они, по их мнению, подписывали, мы бы не говорили об этом. Думаю, это совпадение его неудачного периода с отсутствием успехов у клуба», – сказал в эфире TalkSport.

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