«Бавария» за Дрэгушина предложила 30+ млн евро, «Тоттенхэм» – 30 млн и аренду Спенса. «Дженоа» согласна – выбор за защитником

Раду Дрэгушин выбирает между «Баварией» и «Тоттенхэмом».

Как передает инсайдер , мюнхенцы направили генуэзцам официальное предложение. Сумма – чуть больше 30 млн евро.

«Шпоры» предложили « » 25 млн евро плюс еще 5 млн и аренду защитника Джеда Спенса.

Итальянский клуб согласен на любой из двух вариантов. Выбирать придется – и ожидается, что он примет решение в ближайшие часы. В « » надеются, что договоренность с футболистом останется в силе.

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