«Бавария» за Дрэгушина предложила 30+ млн евро, «Тоттенхэм» – 30 млн и аренду Спенса. «Дженоа» согласна – выбор за защитником

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Тоттенхэм Дженоа Джед Спенс деньги Раду Дрэгушин Фабрицио Романо Футбол

Раду Дрэгушин выбирает между «Баварией» и «Тоттенхэмом».

Как передает инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенцы направили генуэзцам официальное предложение. Сумма – чуть больше 30 млн евро.

«Шпоры» предложили «Дженоа» 25 млн евро плюс еще 5 млн и аренду защитника Джеда Спенса.

Итальянский клуб согласен на любой из двух вариантов. Выбирать придется Дрэгушину – и ожидается, что он примет решение в ближайшие часы. В «Тоттенхэме» надеются, что договоренность с футболистом останется в силе.

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17 комментариев
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Не логично выбирать Баварию, при 3 топ защитниках его максимум - греть лавку, в то время как в Тоттенхэме почти гарантирована постоянная игровая практика, Ромеро часто на красных и иногда травмируется, ВДВ пока не понятно, но тоже из-за травмы много пропустил. Выбрать Баварию для молодого защитника - сидеть годами под Упамекано, Де Лигтом и Кимом, не самый дальновидный выбор для защитника.
+15
-3
+12
Не удивлюсь если выберет ТТХ
+11
-2
+9
Ответ qwerty qwerty
0 трофеев? сам понял че сказал? ты состав ттх видел и их покупки? лучше половины апл, уж точно находят отличные футболисты повод в этот клуб перейти, особенно в апл, а не в фермерскую лигу, , где тухелю недолго осталось
Какие бы футболисты не были у ттх,итог все мы знаем)
+11
-3
+8
Ответ Fona
Не логично выбирать Баварию, при 3 топ защитниках его максимум - греть лавку, в то время как в Тоттенхэме почти гарантирована постоянная игровая практика, Ромеро часто на красных и иногда травмируется, ВДВ пока не понятно, но тоже из-за травмы много пропустил. Выбрать Баварию для молодого защитника - сидеть годами под Упамекано, Де Лигтом и Кимом, не самый дальновидный выбор для защитника.
Он не будет там играть при живых Ван де Вене и Ромеро. Как и в Баварии впрочем тоже. Но Бавария даст больше ЗП и кучу трофеев
+4
-1
+3
Ответ Bayern Munich
Не удивлюсь если выберет ТТХ
Почему бы и нет? Я бы тоже выбрал "Тоттенхэм", потому что слишком обожаю АПЛ (при всём уважении к "Баварии").
+6
-4
+2
Ответ ta-tosha
Он не будет там играть при живых Ван де Вене и Ромеро. Как и в Баварии впрочем тоже. Но Бавария даст больше ЗП и кучу трофеев
ценный трофей - тот, который достается в борьбе

значки "к десятилетию ХХ съезда КПСС", "за участие в переписи населения" и "за юбилейную победу в Бундеслиге", выдаваемые автоматом участникам мероприятия, вряд ли к таковым относятся
+3
-1
+2
Ответ Bayern Munich
Не удивлюсь если выберет ТТХ
А чему тут удивляться? Быть четвертым выборов на позицию не так уж здорово
+1
0
+1
Ответ ta-tosha
Он не будет там играть при живых Ван де Вене и Ромеро. Как и в Баварии впрочем тоже. Но Бавария даст больше ЗП и кучу трофеев
Да, но вот так получается, что даже Дэвис и Роял часто в центре играют, и этой практики будет за глаза. А то мало ли и конкуренцию навязать будет способен. В Баварии такого расклада не видать. Ну а трофеи сидя на скамейке ничего не значат
+3
-2
+1
0 трофеев? сам понял че сказал? ты состав ттх видел и их покупки? лучше половины апл, уж точно находят отличные футболисты повод в этот клуб перейти, особенно в апл, а не в фермерскую лигу, , где тухелю недолго осталось
+4
-4
0
Лавка будет и в Баварии, и со временем в ТТХ. Но в Баварии более мягкая и приятная лавка, явно побогаче и с кучей трофеев
+2
-2
0
Выбор очевиден
+1
-1
0
Ответ ta-tosha
Он не будет там играть при живых Ван де Вене и Ромеро. Как и в Баварии впрочем тоже. Но Бавария даст больше ЗП и кучу трофеев
Где больше шансов поиграть: в клубе, где перед тобой двое или трое игроков лучше тебя?
+1
-1
0
Ответ ostap&mio&dio
Где больше шансов поиграть: в клубе, где перед тобой двое или трое игроков лучше тебя?
Думаю...всё же там где в итоге будет предложен более выгодный контракт)
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