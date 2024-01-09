«Бавария» за Дрэгушина предложила 30+ млн евро, «Тоттенхэм» – 30 млн и аренду Спенса. «Дженоа» согласна – выбор за защитником
Раду Дрэгушин выбирает между «Баварией» и «Тоттенхэмом».
Как передает инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенцы направили генуэзцам официальное предложение. Сумма – чуть больше 30 млн евро.
«Шпоры» предложили «Дженоа» 25 млн евро плюс еще 5 млн и аренду защитника Джеда Спенса.
Итальянский клуб согласен на любой из двух вариантов. Выбирать придется Дрэгушину – и ожидается, что он примет решение в ближайшие часы. В «Тоттенхэме» надеются, что договоренность с футболистом останется в силе.
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