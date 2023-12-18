«Барса» следит за 21-летним защитником «Дженоа» Дрэгушином. Отступные – 30 млн евро

Теги Ювентус Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы сборная Румынии по футболу Дженоа Рональд Араухо Раду Дрэгушин Футбол

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин интересен «Барселоне».

По информации Diario Sport, «Барселона» видит в румынском защитнике «нового Рональда Араухо». Сообщается, что за Дрэгушином следят еще несколько топ-клубов, включая команды из АПЛ. Отступные 21-летнего футболиста составляют 30 млн евро.

Дрэгушин был выкуплен «Дженоа» у «Ювентуса» в марте. Статистика игрока сборной Румынии доступна здесь.

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5 комментариев
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А что со старым Рональдом Араухо?😁
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Наша барса стала похожа на Арсенал Венгера.Они тоже всеми интересовались и заканчивали на 4 месте.
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Барса интересуется драг квином)
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у него не прописаны отступные, за него просто хотят 30 лямов
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