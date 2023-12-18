«Барса» следит за 21-летним защитником «Дженоа» Дрэгушином. Отступные – 30 млн евро
Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин интересен «Барселоне».
По информации Diario Sport, «Барселона» видит в румынском защитнике «нового Рональда Араухо». Сообщается, что за Дрэгушином следят еще несколько топ-клубов, включая команды из АПЛ. Отступные 21-летнего футболиста составляют 30 млн евро.
Дрэгушин был выкуплен «Дженоа» у «Ювентуса» в марте. Статистика игрока сборной Румынии доступна здесь.
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