«Барса» следит за 21-летним защитником «Дженоа» Дрэгушином. Отступные – 30 млн евро

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин интересен «Барселоне».

По информации Diario Sport, « » видит в румынском защитнике «нового ». Сообщается, что за следят еще несколько топ-клубов, включая команды из АПЛ. Отступные 21-летнего футболиста составляют 30 млн евро.

Дрэгушин был выкуплен « » у « » в марте. Статистика игрока сборной Румынии доступна здесь.

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