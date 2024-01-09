«Милан» хочет купить защитника в январе и интересуется Дрэгушином и Буонджорно. Коломбо хотят включить в сделку
«Милан» хочет подписать центрального защитника в январе.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «россонери» интересуются Раду Дрэгушином из «Дженоа» и Алессандро Буонджорно из «Торино».
«Милан» уже контактировал с окружением Дрэгушина. В то же время фаворитом в борьбе за 21-летнего румына остается «Тоттенхэм».
В любую из сделок «Милан» попытается включить форварда Лоренцо Коломбо, выступающего за «Монцу» на правах аренды.
Статистику Дрэгушина можно найти здесь, Буонджорно – тут.
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