«Милан» хочет купить защитника в январе и интересуется Дрэгушином и Буонджорно. Коломбо хотят включить в сделку

«Милан» хочет подписать центрального защитника в январе.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «россонери» интересуются из « » и из « ».

« » уже контактировал с окружением Дрэгушина. В то же время фаворитом в борьбе за 21-летнего румына остается «Тоттенхэм».

В любую из сделок «Милан» попытается включить форварда Лоренцо Коломбо, выступающего за «Монцу» на правах аренды.

Статистику Дрэгушина можно найти здесь, Буонджорно – тут.

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