«Милан» хочет купить защитника в январе и интересуется Дрэгушином и Буонджорно. Коломбо хотят включить в сделку

Теги Милан Торино серия А Италия возможные трансферы Дженоа Алессандро Буонджорно Раду Дрэгушин Лоренцо Коломбо Футбол

«Милан» хочет подписать центрального защитника в январе.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «россонери» интересуются Раду Дрэгушином из «Дженоа» и Алессандро Буонджорно из «Торино».

«Милан» уже контактировал с окружением Дрэгушина. В то же время фаворитом в борьбе за 21-летнего румына остается «Тоттенхэм».

В любую из сделок «Милан» попытается включить форварда Лоренцо Коломбо, выступающего за «Монцу» на правах аренды.

Статистику Дрэгушина можно найти здесь, Буонджорно – тут.

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3 комментария
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Ответ Е.Р.
Какие им Бонжорно с Драгушиным?)) Им на дошик еле хватает)) Будет какой-нибудь ноунейм балканец ляма за 3-4 upd они оказывается уже какого-то молдованина купили за смешные цены, даже не знал когда это писал))) как же смешно)))
ты по-моему с Лацио путаешь
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