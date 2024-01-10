Де ла Фуэнте продлит контракт с Испанией до конца ЧМ-2026. При нем сборная выиграла Лигу наций

Теги Сборная Испании по футболу Федерация футбола Испании ЧМ-2026 Луис де ла Фуэнте Футбол

Луис де ла Фуэнте заключит новое соглашение со сборной Испании до конца ЧМ-2026.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) продлит контракт с 62-летним тренером независимо от итогов выборов нового президента организации, которые состоятся в этом году из-за отстранения Луиса Рубиалеса на три года.

Действующий договор де ла Фуэнте с RFEF рассчитан до 31 июля 2024 года. При нем Испания выиграла 8 матчей из 10, победив в Лиге наций-2023 и выйдя в финальный турнир Евро-2024.

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