Де ла Фуэнте о жеребьевке Евро-2024: «Никто не хотел видеть Италию в соперниках, Хорватия добивается отличных результатов несколько лет. Уверен, что они тоже не рады Испании»

Теги сборная Италии по футболу Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Хорватии по футболу сборная Албании по футболу Луис де ла Фуэнте Евро-2024 Футбол

Луис де ла Фуэнте прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2024.

Сборная Испании сыграет в одной группе с Италией, Хорватией и Албанией на чемпионате Европы. 

– Это, вероятно, самая сложная группа на чемпионате Европы, но Испания также отличная команда. Это группа, которая потребует от нас сделать все возможное. Группа сложная, но простых и не бывает. Испания чувствует себя сильной, и я уверен, что соперники тоже не рады Испании.

– Самое худшее – оказаться с Италией в одной группе?

– Ни одна команда не хотела видеть Италию в качестве соперника, потому что это отличная команда, которая очень хорошо соревнуется. Что касается Хорватии, то она уже несколько лет добивается отличных результатов с очень хорошими игроками. А что касается Албании, то она заняла первое место в отборочной группе, – сказал главный тренер сборной Испании. 

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2 комментария
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Я бы сказал, что это группа смерти, но нет же, теперь выходят по трое в каких-то случаях, так что все кроме Албании выйдут, думаю. Ну или Хорватия уже состарилась настолько что провалит турнир.
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пу сути. итальянцы слабее других и их так критикуют. что у них нет кучи натурализированныйх негров типо Франции и Испании и тд которые их тащат.
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