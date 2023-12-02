Де ла Фуэнте о жеребьевке Евро-2024: «Никто не хотел видеть Италию в соперниках, Хорватия добивается отличных результатов несколько лет. Уверен, что они тоже не рады Испании»
Луис де ла Фуэнте прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2024.
Сборная Испании сыграет в одной группе с Италией, Хорватией и Албанией на чемпионате Европы.
– Это, вероятно, самая сложная группа на чемпионате Европы, но Испания также отличная команда. Это группа, которая потребует от нас сделать все возможное. Группа сложная, но простых и не бывает. Испания чувствует себя сильной, и я уверен, что соперники тоже не рады Испании.
– Самое худшее – оказаться с Италией в одной группе?
– Ни одна команда не хотела видеть Италию в качестве соперника, потому что это отличная команда, которая очень хорошо соревнуется. Что касается Хорватии, то она уже несколько лет добивается отличных результатов с очень хорошими игроками. А что касается Албании, то она заняла первое место в отборочной группе, – сказал главный тренер сборной Испании.
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