«Ростов» за Роналдо из «Левски» предложил 1,5 млн евро. Болгарский клуб требует 2 млн
«Ростов» интересуется нападающим «Левски» Роналдо.
По информации «Спорт-Экспресса», болгарский клуб отклонил предложение «Ростова» на сумму в 1,5 млн евро.
Сообщается, что «Левски» оценивает Роналдо дос Сантоса в 2 млн евро.
Контракт 23-летнего бразильца с «Левски» действует до лета 2025 года. Его статистика доступна здесь.
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Роналдо второй.