«Ростов» за Роналдо из «Левски» предложил 1,5 млн евро. Болгарский клуб требует 2 млн

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Болгария Левски возможные трансферы Спорт-Экспресс Роналдо дос Сантос Футбол

«Ростов» интересуется нападающим «Левски» Роналдо.

По информации «Спорт-Экспресса», болгарский клуб отклонил предложение «Ростова» на сумму в 1,5 млн евро.

Сообщается, что «Левски» оценивает Роналдо дос Сантоса в 2 млн евро.

Контракт 23-летнего бразильца с «Левски» действует до лета 2025 года. Его статистика доступна здесь.

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21 комментарий
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Ростов покупает Роналдо надо заголовок
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+36
Он на столько круто что даже в «0» матчей имеет 4 гола))
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Ответ Пинающий Достоинства
Он на столько круто что даже в «0» матчей имеет 4 гола))
Качать гения
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У нас еще Карлос Роберто играл, олды помнят 😂 https://www.transfermarkt.com/carlos-roberto/profil/spieler/521570 Живьем видел эту легенду, объявили как Роберто Карлос
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+8
Статистика монструозная, надо брать.
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0
+4
Донской Роналдо👍
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Роналдо с Алиэкспресс))
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Походу вся цена этого футболиста чисто из-за фамилии 😂
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Ростова новый герой.
Роналдо второй.
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Роналдо на минималках или Роналдо курильщика
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Судя по статистике sports.ru, чувак провёл ноль матчей и забил при этом четыре гола. Похоже, селекционеры Ростова нашли настоящий бриллиант!
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Валера бери не глядя
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Вспомнилось видео, где комментатор говорит, мол этого мы знаем, он играет за Ростов. А в кадре Роналду)
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