«Ростов» за Роналдо из «Левски» предложил 1,5 млн евро. Болгарский клуб требует 2 млн

«Ростов» интересуется нападающим «Левски» Роналдо.

По информации « », болгарский клуб отклонил предложение « » на сумму в 1,5 млн евро.

Сообщается, что « » оценивает Роналдо дос Сантоса в 2 млн евро.

Контракт 23-летнего бразильца с «Левски» действует до лета 2025 года. Его статистика доступна здесь.

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